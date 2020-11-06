Трамп обвинил Байдена в попытке украсть голоса: последние новости об итогах выборов в США

В США продолжают подводить итоги выборов президента, которые состоялись 3 ноября. Согласно последним данным, кандидату в президенты от демократов Джо Байдену для победы по-прежнему не хватает 6 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп обвинил политических оппонентов в попытке украсть у него победу. При этом несколько новостных телеканалов прервали его выступление и мотивировали это борьбой с ложными сообщениями.

В ключевых штатах продолжают считать голоса. По предварительным данным, Трамп побеждает в Пенсильвании (там у него примерно 49,5%), но Байден уменьшает разрыв (49,2%). В Северной Каролине большинство голосов у Трампа. Окончательные итоги выборов в этом штате готовы объявить не ранее следующей недели. В Аризоне пока лидирует Байден с 50,1% голосов против 48,5% у Трампа. В Неваде с минимальным отрывом также лидирует кандидат от Демократической партии.

Напомним, ранее Трамп потребовал остановить подсчет голосов.