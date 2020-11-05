Кто для Украины лучше - Байден или Трамп?

На президентских выборах в США продолжается битва между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом.

Каким бы ни был исход, он, скорее всего, будет оспариваться проигравшей стороной. Так что до инаугурации точно далеко. Пока же «Телеграф» расспросил экспертов касательно главных выводов американских выборов – и перспектив для Украины, кто бы ни стал новым хозяином Белого дома.

Политолог-международник Сергей Толстов отмечает, что на сегодняшний день результаты выборов в США уже наметились. Но могут быть оспорены или не подтвердиться.

«Если в Неваде, где остановлен подсчет голосов, победит Байден, то он становится президентом – с минимально необходимым количеством голосов выборщиков – 270. Если же в каком-то из штатов, включая Неваду, будет пересчет голосов и получен другой результат, начнутся судебные споры. И голоса могут уйти к Трампу, у которого тогда будет минимальный перевес, – поясняет эксперт. – Так что сейчас четко сказать, кто будет новым главой Белого дома, невозможно».

По мнению Сергея Толстова, если президентом останется Трамп, он может предпринять определенные действия против украинских политиков, которые мешали ему, так или иначе были вовлечены в дискредитацию его команды на различных этапах. И, напротив, будет оказана поддержка тем силам, которые сотрудничали с представителями Трампа (тем же Рудольфом Джулиани) в рамках расследования украинского вопроса в отношении Байдена.

«Если президентом станет Байден, он будет восстанавливать взаимодействие с европейцами, в рамках НАТО. А вот торговый конфликт с Китаем вряд ли прекратится. При этом он будет заинтересован в привлечении на свою сторону Германии, других ведущих стран ЕС. И даже России. Может даже пойти на определенные уступки. К примеру, снимет санкции с Северного потока-2, чтобы не дразнить РФ и Германию, – предполагает эксперт. – Возможно, в ответ предложит РФ какой-то компромисс по Донбассу, чтобы прекратить войну. Правда, это вряд ли приведет к устойчивому политическому урегулированию. Скорее - обеспечит замораживание конфликта. И вообще, я не думаю, что он сможет обеспечить прекращение российско-украинского конфликта».

В отличия от ряда комментаторов, Сергей Толстов уверен, что Байден прекрасно понимает, где находится Украина, и что в ней (с ней) можно делать.

«Байден, который зарабатывал на Украине (косвенно, через сына) не теряется в представлениях, где находится Украина. Это достаточно знакомая для него тема. Но вряд ли он будет назначать на украинское направление аферистов типа Нуланд, деятельность которой оставила негативные результаты», – считает эксперт.

Эксперт допускает, что при президенте Байдене усилятся позиции Петра Порошенко.

«В скандалах вокруг Burisma и сына Байдена пятый президент Украины вел себя предельно аккуратно. Не сделал ни одного компрометирующего заявления. Можно сказать, вел себя «по-пацански». Не удивлюсь, если в день инаугурации Байдена (если до этого дойдет), Порошенко сфотографируется с ним. Чтобы Зеленский понимал, через кого теперь ему следует вести переговоры с Вашингтоном», – резюмирует Сергей Толстов.

Политолог Андрей Окара отмечает, что Украина в какой-то период была в фокусе внимания Запада в позитивном свете.

«Это было связано с Майданом, с изгнанием Януковича, с началом войны – и тем, как себя показали украинцы. Но потом всё изменилось. Украина начала пребывать в негативном контексте. Коррупция, нереализованные возможности, бедность, – говорит политолог. – И теперь что Байден, что Трамп – неравнодушны к Украине. Не в смысле, что испытывают положительные эмоции. Нет. Они просто хорошо выучили, где Украина находится - и что это такое... Имеется в виду, что украинский след (негативный) так или иначе есть в истории каждого из них. И это активно разыгрывалось во время предвыборной кампании – и прошлой, и нынешней. Мы помним, что Пола Манафорта изгнали из штаба Трампа во время предвыборной кампании - именно из-за Украины (Манафорт стал фигурантом скандала вокруг "черной кассы" Партии регионов, его фамилия засветилась в документах относительно незаконных выплат партийцами Януковича - Авт.). У Байдена тут были газовые дела, у Трампа – телефонный разговор с Зеленским, после чего была попытка импичмента, так называемого Украиногейта. Украинская тема присутствовала все эти годы в американской политической жизни. Причем - как источник проблем».

Андрей Окара подчеркивает, что республиканцы стоят за ценности эпохи модерна - национальное государство, жесткую международную политику, в которой США – не глобальная империя, а мощный мировой игрок.

«У демократов преобладает скорее пост-модернистская манера - использование наднациональных структур наднационального воздействия. С помощью разных фондов (включая известный фонд Сороса), технологий гуманитарного воздействия, берут рычаги управления в свои руки. Вот только они больше теоретики, чем практики, – считает эксперт. – Обама много чего обещал, но когда начался «отжим» Крыма, он Украину фактически кинул. Уже известно, что было сильнейшее воздействие тогдашней администрации США на тогдашнюю украинскую власть, чтобы Киев не начал жестко реагировать на события в Крыму. Мол, мы потом поможем. В результате россияне взяли Крым фактически без боя».

Трамп по поводу Украины высказывал не очень приятные слова. И Зеленский стоял перед ним как ученик перед директором школы. И Тимошенко его где-то в туалете ловила. Было много неприятных моментов, подчеркивает Андрей Окара. Но если говорить о делах, а не о словах, то дела были как раз-таки куда более конкретные, считает он. И помощь Украине во время президентства Трампа была вполне осязаемой и конкретной. В том числе – оружие, пролеты военных самолетов над Украиной.

«При Трампе так, скорее всего, и останется, – продолжает политолог. – Если при Трампе были жесткие отношения США с Китаем, то при Байдене, скорее, будет попытка дружить с Китаем против России. Что касается Украины – будет попытка влияния на украинское руководство. Усилятся позиции Порошенко и его сторонников. А вот ситуация по Крыму и Донбассу вряд ли изменится принципиальным образом. Среди тех, кто будет формировать внешнюю политику США по РФ и Украине, будут те, кто заинтересован в усилении санкционного давления на Москву. При напряженности на Донбассе это сделать легче. Но даже если попытки решить вопрос будут, вряд ли достигнут успеха, пока в Кремле будет та власть, что сейчас».

Автор: Андрей Питонов