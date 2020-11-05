Байден готовится к президентству, но у Трампа не теряют надежды: как проходят выборы в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден запустил сайт "переходного периода" для подготовки к передаче власти от действующего президента Дональда Трампа ему.

На сайте размещены фотография Байдена на синем фоне и одно сообщение на английском и испанском языках.

"Американский народ определит, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезные – от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости – переходная команда продолжит готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харриса могла приступить к работе в первый же день", – говорится в сообщении на сайте.

Из последних новостей: Джо Байден лидирует в «колеблющемся» штате Висконсин, а также получил Мичиган с 16 голосами выборщиков. Кроме того, он обгоняет действующего президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов — в Неваде, где как раз шесть необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков.

На данный момент у Байдена 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы на выборах кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. Демократ впереди и по числу голосов избирателей (50,4% против 48% у Трампа).

Дональд Трамп незадолго до заявления Байдена потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане из-за недостаточного доступа наблюдателей. Действующий президент обратился в суд.

Ещё не подсчитаны голоса в штатах Пенсильвания, Джорджия и Аризона, на которые так надеется Трамп.

Окончательные результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов в случае поражения.

Напомним, астролог Влад Росс предвидел победителя и счет на выборах в США.