В бой идут одни старики: в сети появились карикатуры и фотожабы на выборы Байдена и Трампа

Пока в США подводят итоги выборов президента, в сети появляются мемы и шутки о Дональде Трампе и Джо Байдене.

По состоянию на вечер 4 ноября действующий президент США Дональд Трамп проигрывает Джо Байдену. В сети уже начали представлять, что Трамп не отдаст власть просто так и примерили на него образ Александра Лукашенко.

Известный художник Сергей Ёлкин в новой карикатуре показал, как в России следят за президентскими выборами в США.

Стоит напомнить, что по предварительным результатам голосования в США: Джо Байден опережает Дональда Трампа в штатах Мичиган и Висконсин.

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