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Байден вырвался вперед, а Трамп намекает на фальсификации: как распределяются голоса в ключевых штатах

Байден вырвался вперед, а Трамп намекает на фальсификации: как распределяются голоса в ключевых штатах
18:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По предварительным результатам голосования в США: Джо Байден опережает Дональда Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

Об этом говорится в онлайн реультата выборов.

Ситуация в штате Мичиган.

Мичиган

Ситуация в штате Висконсин.

Висконсин

Действующий президент США Дональд Трамп на это отреагировал довольно неоднозначно.

"Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, почти все из которых управляются демократами. Затем один за за другим они стали волшебным образом исчезать на фоне того, как подсчитывались внезапные вбросы бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО. А те, кто проводили экзит-полы, представляли все категорически неправильно!", - заявил он на своей странице в Твиттер.

 

Стоит отметить, что на данный момент ситуация с результатами голосования на выборах остается в пользу Байдена.

За него американцы отдали 50,1% голосов, в то время как Трампа поддержали только 48.3% избирателей.

Напомним, сегодня, 4 ноября в США выбирают президента.

Читайте также в материале "Телеграф": Джо Байден побеждает, однако в ряде штатов голоса еще не подсчитаны. В большинстве, верх может взять Дональд Трамп.

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Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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