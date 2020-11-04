Байден вырвался вперед, а Трамп намекает на фальсификации: как распределяются голоса в ключевых штатах

По предварительным результатам голосования в США: Джо Байден опережает Дональда Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

Об этом говорится в онлайн реультата выборов.

Ситуация в штате Мичиган.

Ситуация в штате Висконсин.

Действующий президент США Дональд Трамп на это отреагировал довольно неоднозначно.

"Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, почти все из которых управляются демократами. Затем один за за другим они стали волшебным образом исчезать на фоне того, как подсчитывались внезапные вбросы бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО. А те, кто проводили экзит-полы, представляли все категорически неправильно!", - заявил он на своей странице в Твиттер.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Стоит отметить, что на данный момент ситуация с результатами голосования на выборах остается в пользу Байдена.

За него американцы отдали 50,1% голосов, в то время как Трампа поддержали только 48.3% избирателей.

Напомним, сегодня, 4 ноября в США выбирают президента.

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