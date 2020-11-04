"Заруба" между Трампом и Байденом: какие штаты и как проголосовали на выборах президента США

США выбирают президента.

Оба кандидата уже объявили о своей победе, хотя подсчет в нескольких ключевых штатах еще продолжается.

На данный момент, согласно подсчетам CNN, победитель выборов определился уже в 37 штатах и округе Колумбия. Демократ Джо Байден с небольшим перевесом обходит действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

Байден получает 220 голосов в Коллегии выборщиков, Трамп - 213. Для победы нужно получить 270 мест.

Так, Байден одерживает победу в Вермонте, Нью-Хемпшире, Нью-Йорке, Массачуссетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Колорадо, Нью-Мексико, Иллинойсе, Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии, Миннесоте, Мэриленде и округе Колумбия.

Трамп побеждает в Западной Вирджинии, Южной Каролине, Индиане, Кентукки, Теннесси, Алабаме, Арканзасе, Луизиане, Миссури, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Небраске, Канзасе, Оклахоме, Вайоминге, Юте, Айдахо, Айове, Огайо, Флориде.

В этом году из-за пандемии коронавируса почти 100 млн американцев выбрало альтернативный способ голосования. Избиратели могли досрочно заполнить бюллетени на участках либо отправить их по почте. По мнению экспертов, именно такой способ голосования может затянуть процесс подсчета голосов.

В США действует непрямая система голосования, поэтому важно, какими будут результаты в каждом конкретном штате.

Исход выборов зависит не от поддержки одного из кандидатов простым большинством избирателей, а от количества выборщиков, которые проголосуют за кандидата на Коллегии.

В зависимости от населения, каждый штат имеет определенное число выборщиков. Наибольшее влияние на результат выборов - у самых густонаселенных штатов.

Выборщики представляют волю избирателей, т.е. обязаны голосовать так, как и большинство жителей их штата. Например, количество выборщиков в Техасе 38, и все они должны поддержать кандидата, который получил большинство голосов в данном штате во время всеобщего голосования.