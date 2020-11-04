Между Байденом и Трампом минимальный разрыв: результаты выборов в США на утро 4 ноября

В Соединенных Штатах подводят результаты выборов президента. Как известно, идет ожесточенная битва между Джо Байденом (Демократическая партия) и Дональдом Трампом (Республиканская партия).

По состоянию на утро среды, 4 ноября, нельзя точно сказать, кто же победит. Разрыв между кандидатами небольшой. Отрывы между кандидатами в ключевых штатах показывают в 1-2%, потому и Байден, и Трамп сохраняют шансы на президентское кресло.

Действующий президент выиграл Флориду и Техас, существенно сократив разрыв. Байден же добавил в свою копилку голоса четырех выборщиков из штата Гавайи и Миннесота.

По состоянию на 07:20 среды, у Байдена 237 выборщиков, у Трампа - 210, однако ряд ключевых штатов еще не озвучили результаты, потому ситуация может измениться.





Утром Трамп заявил о большой победе, но Twitter с ним не согласился и скрыл пост президента США.

Как известно, Дональд Трамп - нынешний президент США. Во время выборов в 2016 году он обошел Хиллари Клинтон, однако его заподозрили в связях с РФ, которая якобы вмешалась в ход выборов. В связи с этим против Трампа вели расследование и ему даже грозил импичмент.

Джо Байден - бывший вице-президент США во времена Барака Обамы. Последовательный союзник Украины в войне с Россией. Был замешан в скандале вокруг бизнеса его сына в Украине, однако правоохранительные органы ничего не доказали.