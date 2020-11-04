Twitter закрыл пост Трампа о победе на выборах в США

Американцы, а вместе с ними и весь мир, не спит в ожидании результатов голосования на выборах президента США. По состоянию на утро среды, 4 ноября, Джозеф Байден побеждает с небольшим перевесом, однако Дональд Трамп может догнать демократа, взяв голоса выборщиков в крупных штатах.

Действующий президент Дональд Трамп написал в Twitter о "большой победе": "Мы сделали большое дело, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать". Соцсеть Twitter признала пост Трампа спорным контентом и закрыла просмотр.

Байден же в свою очередь заявил, что результаты хорошие, однако призвал своих сторонников подождать результатов выборов. Стоит отметить, что оглашение результатов может затянуться, поскольку часть избирателей голосовала по почте.

Как сообщал "Телеграф", Байден пока побеждает, но нельзя сказать наверняка, кто же победит.