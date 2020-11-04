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Выборы в США: первые результаты

Выборы в США: первые результаты
03:39 Сегодня Телеграф

В США подсчитали первые голоса на президентских выборах. 

Об этом свидетельствует информация "Голоса Америки". 

Согласно данным на 3:30 по Киеву, действующий президент Дональд Трамп побеждает в традиционно "республиканских" штатах Индиане и Кентукки, также за него отдали голоса в Оклахоме. 

Его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден, забрал победу в Вермонте, Делавэре и Массачусетсе. 

Для того чтобы победить, кандидату надо набрать 270 голосов выборщиков.  

Карта подсчетов голосов онлайн:

В США президента избирают не простые граждане, а члены коллегии выборщиков. Потому кандидат может набрать большинство голосов, но не стать президентом. 

Также часть выборщиков могут уже после подсчета голосов изменить свое решение. 

Для каждого штата установлена своя квота выборщиков, она равна числу членов обеих палат Конгресса от штата. 

Наибольшее число членов коллегии имеет Калифорния - 55.

У семи наименьших штатов - лишь по три. Однако в пересчете на количество населения в них голосов больше всего. 

Как известно, как в самих Штатах, так и за их пределами выборы расцениваются как одно из самых важных голосований в истории страны. Люди делают ставки на победителя, а владельцы магазинов баррикадируются в ожидании протестов и погромов. 

Помимо президента, избиратели также выбирают конгрессменов на все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 сенаторов, 11 губернаторов. Также проводятся референдумы по ряду вопросов. 

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Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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