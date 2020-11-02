В ожидании погромов: накануне выборов в США заколачивают окна в бутиках и магазинах

В США вплотную готовятся к выборам президента 3 ноября, гражданам предстоит выборать, кто будет править страной следующие четыре года: Дональд Трамп или Джо Байден. А тем временем атмосфера накалена до предела и люди принимают меры, дабы обезопасить себя.

Об этом сообщили в Телеграм канале База.

По предварительной информации, жители, памятуя о летних погромах, решили подготовиться заранее.

Поэтому, в крупнейших городах заколачивают окна бизнес-центров, магазинов, банков, ресторанов, кафе и других заведений.

Власти тоже не остаются в стороне - для охраны федеральных зданий, например, уже перебросили дополнительные подразделения спецназа.

Также пользователи сети поделились фото, как сейчас выглядит атмосфера в больших городах США.

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