Выборы в США: люди ставят огромные суммы денег на победу Трампа и Байдена

Во вторник, 3 ноября, состоятся президентские выборы в США. Как в самих Штатах, так и за их пределами они расцениваются как одно из самых важных голосований в истории страны.

Однако для некоторых людей это событие стало также отличным способом подзаработать.

Неназванный бывший британский банкир поставил 3,9 миллиона фунтов стерлингов (5 миллионов долларов) на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Букмекеры думают, что эта ставка - это самая большая сумма, когда-либо сделанная в политике..

Если догадка анонимного бизнесмена увенчается успехом, он может уйти с почти 15 миллионами долларов или 11,6 миллионами фунтов стерлингов.

Еще один британец поставил кругленькую сумму на победу соперника Дональда Трампа Джо Байдена. Он сделал ставку в 1 миллион фунтов стерлингов ( почти 1,3 миллионов долларов) на победу представителей демократов. Об этом сообщает CNN Business.

Личность игрока, сделавшего ставку 29 октября, неизвестна. Он заработает 1,54 миллионов фунтов стерлингов (более 1,98 миллионов долларов, с учетом суммы ставки).

Отметим, что эксперты оценивают шансы Байдена на победу в 65%, а шансы Трампа - в 35%.