Скачать
Среда, 04.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Богдан про Зеленского: "Ты еще ничего не сделал, какой второй срок?"
Богдан про Зеленского: "Ты еще ничего не сделал, какой второй срок?"
Коронавирус побил "рекорды" в 11 областях Украины
Коронавирус побил "рекорды" в 11 областях Украины
60% украинцев не доверяют КСУ, а 8% и вовсе о нем ничего не слышали - соцопрос
60% украинцев не доверяют КСУ, а 8% и вовсе о нем ничего не слышали - соцопрос
Трамп снова побеждает: расклады на выборах в США на этот момент
Трамп снова побеждает: расклады на выборах в США на этот момент

Трамп снова побеждает: расклады на выборах в США на этот момент

Трамп снова побеждает: расклады на выборах в США на этот момент
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. На момент публикации новости Джозеф Байден побеждает, однако в ряде штатов голоса еще не подсчитаны. В большинстве, по предварительным данным, верх возьмет Дональд Трамп.

Журналист Валерий Калныш подробно проанализировал ситуацию на 12:00 4 ноября.

"И вот началось то, о чем долго предупреждали. Ждут голоса по почте. Ситуация с лидерством, сроками оглашения сейчас такая. Напомню, победителю надо 270 голосов выборщиков.

Аляска – 3 голоса выборщика. У Трампа прочное лидерство. Аляска не избирала кандидата в президенты от Демократической партии с 1964 года. Ожидается, что результаты будут оглашены до 6 ноября.

Невада – 6 голосов выборщиков. Лидирует Байден, отправленные по почте бюллетени будут собираться до 10 ноября, соответственно и объявят голова не ранее этого срока.

Аризона – 11 голосов выборщиков. Лидирует Байден, голоса планируют объявить сегодня.

Джорджия – 16 голосов выборщиков. Лидирует Трамп, ожидается объявления сегодня.

Висконсин – 10 голосов выборщиков. В 2016 году Дональд Трамп стал первым кандидатом в президенты от республиканской партии, победившим в Висконсине с 1984 года. Лидирует там и сейчас. Результаты ожидаются завтра. 

Мичиган – 16 голосов выборщиков. До избрания Трампа в 2016 не избирал республиканца 25 лет. Победил тогда Дональд Трамп с наименьшим отрывом по стране - 10 704 голос. Сейчас лидирует при подсчете голосов. Результаты ожидаются завтра вечером.

Пенсильвания – 20 голосов выборщиков. Лидирует Трамп, официальные лица заявили, что ожидают, что большинство голосов будет подсчитано к пятнице, 6 ноября.

Северная Каролина - 15 голосов выборщиков. Штат проголосовал за республиканцев на 9 из 10 последних выборах. Исключение составил 2008 год, когда победил Барак Обама. Сейчас лидирует Трамп. Бюллетени по почте принимаются до 12 ноября", - пишет Калныш.

Стоит отметить, что в Висконсине по последним данным Байден незначительно вышел вперед.

Висконсин

Накануне выборов коллеги из издания "Слово і діло" подготовили наглядную инфографику.

Сравнение Байдена и Трампа

Ранее "Телеграф" писал, какие штаты и как поддержали Трампа и Байдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я переболела коронавирусом год назад, после Египта, врачи не знали, как меня лечить" - жительница Бердичева
02 Выборы в США: первые результаты
03 Между Байденом и Трампом минимальный разрыв: результаты выборов в США на утро 4 ноября
04 Зеленскому предложили два сценария выхода Украины из конституционного кризиса
05 "Зеленые человечки" - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кривом Роге азартный водитель устроил смертельную аварию: фото с места
В Кривом Роге азартный водитель устроил смертельную аварию: фото с места
Разыскиваемый глава ОАСК Павел Вовк посмеялся над НАБУ и открыл, где находится (фото)
Разыскиваемый глава ОАСК Павел Вовк посмеялся над НАБУ и открыл, где находится (фото)
Стало известно, кто написал законопроект Зеленского о роспуске КСУ
Стало известно, кто написал законопроект Зеленского о роспуске КСУ
&quot;Слуги народа&quot; в Конституционном суде вызвали вопросы
"Слуги народа" в Конституционном суде вызвали вопросы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь