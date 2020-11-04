Трамп снова побеждает: расклады на выборах в США на этот момент

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. На момент публикации новости Джозеф Байден побеждает, однако в ряде штатов голоса еще не подсчитаны. В большинстве, по предварительным данным, верх возьмет Дональд Трамп.

Журналист Валерий Калныш подробно проанализировал ситуацию на 12:00 4 ноября.

"И вот началось то, о чем долго предупреждали. Ждут голоса по почте. Ситуация с лидерством, сроками оглашения сейчас такая. Напомню, победителю надо 270 голосов выборщиков.

Аляска – 3 голоса выборщика. У Трампа прочное лидерство. Аляска не избирала кандидата в президенты от Демократической партии с 1964 года. Ожидается, что результаты будут оглашены до 6 ноября.

Невада – 6 голосов выборщиков. Лидирует Байден, отправленные по почте бюллетени будут собираться до 10 ноября, соответственно и объявят голова не ранее этого срока.

Аризона – 11 голосов выборщиков. Лидирует Байден, голоса планируют объявить сегодня.

Джорджия – 16 голосов выборщиков. Лидирует Трамп, ожидается объявления сегодня.

Висконсин – 10 голосов выборщиков. В 2016 году Дональд Трамп стал первым кандидатом в президенты от республиканской партии, победившим в Висконсине с 1984 года. Лидирует там и сейчас. Результаты ожидаются завтра.

Мичиган – 16 голосов выборщиков. До избрания Трампа в 2016 не избирал республиканца 25 лет. Победил тогда Дональд Трамп с наименьшим отрывом по стране - 10 704 голос. Сейчас лидирует при подсчете голосов. Результаты ожидаются завтра вечером.

Пенсильвания – 20 голосов выборщиков. Лидирует Трамп, официальные лица заявили, что ожидают, что большинство голосов будет подсчитано к пятнице, 6 ноября.

Северная Каролина - 15 голосов выборщиков. Штат проголосовал за республиканцев на 9 из 10 последних выборах. Исключение составил 2008 год, когда победил Барак Обама. Сейчас лидирует Трамп. Бюллетени по почте принимаются до 12 ноября", - пишет Калныш.

Стоит отметить, что в Висконсине по последним данным Байден незначительно вышел вперед.

Накануне выборов коллеги из издания "Слово і діло" подготовили наглядную инфографику.

Ранее "Телеграф" писал, какие штаты и как поддержали Трампа и Байдена.