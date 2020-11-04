Трамп не смирится с поражением, исход выборов в США будет решать суд

В США 4 ноября сильно накалились страсти вокруг выборов президента, и ни президент Дональд Трамп ни его оппонент Джо Байден не собираются проигрывать. Тем не менее Трамп даже готов бороться за свою победу в суде, и в таком случае у него есть шанс переломить ход кампании.

Такое мнение в комментарии "Гордону" озвучил украинский журналист Иван Яковина, который сейчас находится в Вашингтоне.

По его словам, у Трампа сейчас нет выбора и он цепляется за власть, "потому что если он проиграет эти выборы, ему придется отдавать $900 млн, а у него нет таких денег".

"В случае проигрыша Трампа может произойти черт знает что. Он свое поражение точно не признает. Он наверняка подаст в суд, утверждая, что победа за ним, а во время подсчета голосов намухлевали", - отмечает журналист.

А если же история перейдет в суд, то там у Трампа есть все возможности победить. Все потому что Верховный суд его поддерживает.

"До начала января Трамп будет действующим президентом, пока не состоится инаугурация нового президента, кем бы он ни был", – отмечает Иван Яковина.

Стоит напомнить, что на данный момент по результатам выборов Джо Байден опережает Дональда Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

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