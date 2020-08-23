В бронежилете и с автоматом в руках: Лукашенко попал на камеру возле Дворца независимости в Минске (Видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости.

Телеграм-канал "Пул первого", который предположительно ведет пресс-секретарь президента Беларуси, сообщил, что Лукашенко прилетел во Дворец независимости, а не эвакуировался оттуда, как сообщали ранее. Об этом сообщает TUT.by.

На опубликованных кадрах у него в руках автомат Калашникова, правда без магазина.

АААААА. Пресс-служба Лукашенко запустила видео, что он сам прилетел ко Дворцу Независимости.

ОН С АВТОМАТОМ!!!!! pic.twitter.com/0cNXFaVNiU — Vladlen Los (@VladlenLos) August 23, 2020

Еще одно видео, где Лукашенко идет с автоматом в руках по территории Дворца независимости. Он говорит кому-то «Отстань» и уточняет «Там никого не осталось, да?» pic.twitter.com/o8gwL8E3R3 — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020

Как сообщалось ранее, ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собираются эвакуировать.

Ранее на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.

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