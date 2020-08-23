В бронежилете и с автоматом в руках: Лукашенко попал на камеру возле Дворца независимости в Минске (Видео)

Телеграм-канал "Пул первого", который предположительно ведет пресс-секретарь президента Беларуси, сообщил, что Лукашенко прилетел во Дворец независимости, а не эвакуировался оттуда, как сообщали ранее. Об этом сообщает TUT.by.
На опубликованных кадрах у него в руках автомат Калашникова, правда без магазина.
АААААА. Пресс-служба Лукашенко запустила видео, что он сам прилетел ко Дворцу Независимости.
ОН С АВТОМАТОМ!!!!! pic.twitter.com/0cNXFaVNiU
— Vladlen Los (@VladlenLos) August 23, 2020
Еще одно видео, где Лукашенко идет с автоматом в руках по территории Дворца независимости.
Он говорит кому-то «Отстань» и уточняет «Там никого не осталось, да?» pic.twitter.com/o8gwL8E3R3
— TUT.BY (@tutby) August 23, 2020
Как сообщалось ранее, ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собираются эвакуировать.
Ранее на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии, в случае "нарушения порядка и спокойствия" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне.