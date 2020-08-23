Может побить предыдущий рекорд: на акцию в Минске вышло более 100 тысяч человек (Видео)

На площади Независимости в столице Беларуси собралось уже более ста тысяч человек. Люди скандируют лозунги "Жыве Беларусь" и держат в руках цветы и флаги.

"Минск. На площади Независимости и прилегающих улицах собралось уже более 100 тысяч человек", - сообщает портал TUT.BY.

Кроме того, как передает российское информагентство ТАСС, люди продолжают подходить к площади многочисленными колоннами. Протестующие постепенно заполняют часть площади у Дома правительства.

Отмечается, что в районе митинга наблюдаются проблемы с интернетом.

Тем временем https://t.co/xtE8aV3EqA сообщает, что на площади Независимости в Минске собралось уже больше ста тысяч человек. Кажется, рекорд прошлого митинга может быть побит pic.twitter.com/bVLH23g8hl — Дождь (@tvrain) August 23, 2020

В районе акции на площади Независимости по-прежнему стоят несколько автозаков, в переулках видно внутренние войска, но патрули немногочисленные. Митингу не препятствуют, хотя в мегафон продолжают звучать призывы разойтись.

На митинг в Минске 16 августа вышло около 100-200 тысяч человек. Он возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Большое количество граждан не поверили в правдивость результатов голосования и вышли протестовать на улицы, где получили мощный отпор силовиков.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

17 августа объявлена общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".