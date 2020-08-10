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ЦИК Беларуси обновила результаты выборов президента

ЦИК Беларуси обновила результаты выборов президента
17:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
По итогам выборов президента в Беларуси Александ Лукашенко получает 80,08% голосов, Светлана Тихановская набирает 10,09%. Окончательные результаты объявят 14 августа.

Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

Передает государственное белорусское агенство БЕЛТА.

ЦИК огласила такие цифры:

Александр Лукашенко - 80,08%;

Светлана Тихановская - 10,09%;

Анна Канопацкая - 1,68%;

Андрей Дмитриев - 1,21%;

Сергей Черечнь - 1,15%;

Против всех - 4,6%.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране (обновляется)

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,23% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города.

Главная соперница на выборах Лукашенко Светлана Тихановская не верит в предварительные подсчеты голосования. Ее штаб забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

По всей стране прошли оппозиционные митинги. В протестах с правоохранителями пострадали митингующих и милицейские. Правоозащитники заявляют об одном погибшем.  

Кроме того, в Беларуси блокируют новостные каналы, есть перебои с интернетом. 

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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