В Беларуси объявлена общенациональная забастовка

Протестующие в Беларуси обьявили общенациональную забастовку и обнародовали план своих действий на понедельник, 17 августа.
Его опубликовали в Telegram-канале NEXTA Live.
Протестующие против 26-летнего режима Лукашенко выдвигают следующие требования:
Немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных;
Отставка Александра Лукашенко;
Ответственность для причастных к убийствам и пыткам белорусов.
Оппозиционный ресурс TUT.BY. сообщает, что с самого утра на забастовку вышли работники сотрудники "Белтелерадиокомпании". Среди вышедших на забастовку - режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами "Я/мы за честные новости".
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.
Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.
Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.
Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.
Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".