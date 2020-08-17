В Беларуси объявлена общенациональная забастовка

В Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Протестующие в Беларуси обьявили общенациональную забастовку и обнародовали план своих действий на понедельник, 17 августа.

Его опубликовали в Telegram-канале NEXTA Live.

Протестующие против 26-летнего режима Лукашенко выдвигают следующие требования:

Немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных;

Отставка Александра Лукашенко;

Ответственность для причастных к убийствам и пыткам белорусов.

Оппозиционный ресурс TUT.BY. сообщает, что с самого утра на забастовку вышли работники сотрудники "Белтелерадиокомпании". Среди вышедших на забастовку - режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами "Я/мы за честные новости".

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.

Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".