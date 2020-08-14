Президентские выборы: в ЦИК Беларуси огласили окончательные итоги

В выборах приняли участие более 5,8 млн граждан, во время досрочного голосования - свыше 2,8 млн.
Кроме этого:
Все кандидаты, кроме Александра Лукашенко, подали жалобы на результаты выборов.
Жалобы Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской были отклонены
На заседании ЦИКа при этом выяснилось, что жалоба от Сергея Черечня им не поступала.
Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.
Также сообщалось, что главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, которые заставили людей выйти на митинги, записала видеообращение.