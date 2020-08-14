Президентские выборы: в ЦИК Беларуси огласили окончательные итоги

В Центральной избирательной комиссии Беларуси огласили итоги выборов президента. По информации ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1%. Об этом сообщили в Tut.by.

В выборах приняли участие более 5,8 млн граждан, во время досрочного голосования - свыше 2,8 млн.

Кроме этого:

Анна Канопацкая получила 1,67%,

Андрей Дмитриев - 1,2%,

Сергей Черечень - 1,14%.

Против всех проголосовали 4,59% избирателей.

Все кандидаты, кроме Александра Лукашенко, подали жалобы на результаты выборов.

Жалобы Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской были отклонены

На заседании ЦИКа при этом выяснилось, что жалоба от Сергея Черечня им не поступала.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Также сообщалось, что главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, которые заставили людей выйти на митинги, записала видеообращение.