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Тихановская просит мэров городов стать во главе протестов (Видео)
Тихановская просит мэров городов стать во главе протестов (Видео)
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Тихановская просит мэров городов стать во главе протестов (Видео)

Тихановская просит мэров городов стать во главе протестов (Видео)
13:20 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, которые заставили людей выйти на митинги, записала видеообращение.

Граждане Беларуси уже не хотят жить с предыдущей властью.

Об этом заявила лидер оппозиции и кандидат в президенты республики Светлана Тиханоская в новом видеообращении.

В новом ролике Тихановская призывает всех мэров городов начать возглавлять мирные протесты в субботу и воскресенье, 15 и 16 августа.

"Мы сделали свой выбор. По закону и с достоинством. Я благодарю каждого, кто проголосовал за меня. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение - копии протоколов. Там, где комиссии посчитали честно, моя поддержка составила от 60-70%. А в Новой Боровой - 90%", - напомнила она.

Смотрите новое видеообращение Светланы Тихановской:

Кандидат в президенты отмечает, что для большинства жителей страны победа Лукашенко на выборах кажется абсурдом. Кроме того, ей больно осознавать, что действующая власть превращает мирные протесты на кровавые бойни.

"Ситуация критическая. Нам надо остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власти пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний на улицах", - сказала она.

Ситуация в Беларуси: граждане выступают против насилия (Фото)

Напомним, утром появилась информация о намерениях Александра Лукашенко выступить с заявлением о своем видении протестов в  Беларуси

После этого стало известно, что действующий президент республики Александр Лукашенко побывал на встрече со строителями, на которой отреагировал на происходящее в стране.

По его словам, протесты в Беларуси негативно влияют на положение страны на мировом рынке.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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