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Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
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Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"

Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит обращение к народу.

"Лукашенко готовит срочное обращение к белорусскому народу", - говорится в сообщении "Коммерсантъ FM" в твиттере со ссылкой на пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

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Министерство внутренних дел Беларуси в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Следственный комитет Беларуси в свою очередь заявил, что массовые акции протеста в стране происходят не спонтанно, их координируют "специально обученные лица".

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Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко, Проесты.

Автор:

Телеграф
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