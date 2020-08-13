Попавшие под раздачу: глава МВД Беларуси извинился за "травмы случайных людей"

По словам Караева, милиция должна быстрее отпускать задержанных.
Караев также заявил, что за трое суток "было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей".
Эти эпизоды он назвал покушениями на убийство и предложил "представить ответную реакцию товарищей этих военнослужащих".
Напомним, аротесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.