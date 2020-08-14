Ситуация в Беларуси: граждане выступают против насилия (Фото)

На улицах Минска и других городов страны снова собираются люди. Они устраивают ненасильственные акции протеста.

В Беларуси уже пятый день не прекращаются протесты. Сегодня граждане вышли на улицы, чтобы выразить протест против издевательств и избиений, которым подвергали задержанных силовики, выполняя указания властей передает в пятницу утром портал TUT.BY.

Отмечается, что напротив универмага "Беларусь" врачи создали цепь солидарности. В их руках плакаты - "Хватит избивать наших мужчин"и "Медики против насилия".

Очевидцы делятся снимками протестных акций на минских предприятиях.

Как известно, 9 августа после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Сегодня появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко готовит очередное обращение к народу в связи с протестами в стране.