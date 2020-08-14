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Кальюлайд отправилась в Литву, будет говорить о Беларуси

Кальюлайд отправилась в Литву, будет говорить о Беларуси
07:10 Сегодня Телеграф УНН
Главы эстонского и литовского государств обсудят ситуацию в Беларуси.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в пятницу встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибудет в Литву с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы.

"Во время встречи планируется обсудить вопросы двустороннего литовско-эстонского, а также многостороннего сотрудничества в области безопасности и обороны, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, повестку дня Европейского Союза, программу ЕС „Восточное партнерство", проблематику Белорусской АЭС и ситуацию в Беларуси", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это первый визит действующего руководителя Эстонии в Литву, который организован по приглашению президента Литвы, сделанном им во время визита в Эстонию 20 августа 2019 года. В ходе рабочего визита глава Эстонии также встретится с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом. По итогам визита планируется пресс-конференция президентов.

Как известно, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусским народом. В случае выполнения белорусскими властями этих предпосылок, сотрудничество страны с международным сообществом будет сохранено.

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Все по теме:

Эстония, Беларусь, Протесты, Литва, Керсти Кальюлайд, Гитанас Науседа.

Автор:

Телеграф
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