Протесты в Минске: Маск спросил у белорусов, чем им помочь

Так, один из пользователей соцсети под ником "Эрвин Вейков" опубликовал твит, в котором отметил Маска, а также ещё одного миллиардера Билла Гейтса.
"Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают" выборы. Распространите эти слова. Илон Маск, Билл Гейтс, любой, у кого есть голос — используйте его сейчас", — написал пользователь.
Маск отозвался менее чем через сутки.
Sorry to hear this. What can we do to help?
— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020
"Мне жаль это слышать. Чем я могу помочь?" — написал он.
Напомним, протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.