Протесты в Минске: Маск спросил у белорусов, чем им помочь

Так, один из пользователей соцсети под ником "Эрвин Вейков" опубликовал твит, в котором отметил Маска, а также ещё одного миллиардера Билла Гейтса.

"Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают" выборы. Распространите эти слова. Илон Маск, Билл Гейтс, любой, у кого есть голос — используйте его сейчас", — написал пользователь.

Маск отозвался менее чем через сутки.

Sorry to hear this. What can we do to help?

