Протесты в Минске: Маск спросил у белорусов, чем им помочь

Изобретатель и миллиардер из США, Илон Маск в своем микроблоге в Твиттере отреагировал на массовые протесты против результатов президентских выборов в Беларуси.

Так, один из пользователей соцсети под ником "Эрвин Вейков" опубликовал твит, в котором отметил Маска, а также ещё одного миллиардера Билла Гейтса.

"Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают" выборы. Распространите эти слова. Илон Маск, Билл Гейтс, любой, у кого есть голос — используйте его сейчас", — написал пользователь.

Маск отозвался менее чем через сутки.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

"Мне жаль это слышать. Чем я могу помочь?" — написал он.

Напомним, протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.