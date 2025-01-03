Родился в Днепре, полюбил Путина и избил россиянку: что говорит о войне "семейный эксперт" и блогер Сатья Дас

При российском диктаторе Яковлеву живется "хорошо"

Известный блогер, который называет себя гуру семейных отношений, по духовным именем Сатья Дас обрел популярность благодаря своим многочисленным лекциям и семинарам. На них Сергей Яковлев (настоящее имя) раздает советы одиноким людям и супружеским парам, как жить счастливо и в гармонии, при этом не имея никакой квалификации дипломированного психолога. Мужчина с украинскими корнями активно гастролирует по стране-агрессорше и не брезгует зарабатывать кровавые рубли.

Сатья Дас — уроженец Днепропетровска (сейчас город Днепр). Он родился 16 мая 1972 года, вырос в многодетной семье. В детстве активно занимался спортом, достиг звания чемпиона по скалолазанию, а позже увлекся боевыми искусствами. После окончания техникума по специальности "Техника и технология общественного питания" Яковлев проходил службу на Байконуре.

"Я родом из Днепропетровска. Я родился, вырос там, до 19 лет. Потом служил в советской армии. С 1993 года я живу в России. Я гражданин России. Я не являюсь гражданином Украины, так как я не был гражданином Украины. Там живут мои родственники, здесь живут мои друзья. Здесь живут мои родственники, там живут мои друзья", — сказал Яковлев в интервью Собчак в апреле 2022 года.

Что говорит Сатья Дас о войне в Украине

"Семейный психолог", несмотря на свое украинское происхождение и популярность среди украинской аудитории, не делал прямых заявлений о российско-украинской войне. До полномасштабного вторжения России Сергей Яковлев приезжал с лекцией во Львов.

В том же интервью с Собчак "эксперт по семейным отношениям" провел параллель между войной и ссорой "папы и мамы". По его мнению, "мама" – это Украина, и она несет ответственность за начало войны.

В марте 2022 года в сети появилось видео, на котором Яковлев открыто признает свою любовь к российскому диктатору Путину. Он аргументировал это тем, что при нем блогеру живется лучше, чем при предыдущих президентах РФ. "Пришел кровавый КГБист Путин — и у меня жизнь наладилась… И мне нормально", — ляпнул "психолог".

Сатья Дас ударил россиянку сумкой

В феврале 2023 года, во время одной из лекций, Яковлев ударил женщину сумкой, когда она начала кричать замечания из зала. Этот инцидент вызвал общественное возмущение и критику многих дипломированных психологов. Они заявили, что Яковлев не способен справляться с конфликтами и имеет низкий уровень профессионализма. При этом такие инциденты ставят под сомнение квалификацию Сатьи Дас.

Сергей Яковлев женат на женщине Ольге1993 года, имеет взрослого сына

Яковлев не осуждает вторжение России в Украину и продолжает учить россиян жить. Он активно гастролирует по городам страны-оккупантки и зарабатывать кровавые рубли. Его страница в Инстаграме ограничена для людей из Украины.

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