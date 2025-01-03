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Родился в Днепре, полюбил Путина и избил россиянку: что говорит о войне "семейный эксперт" и блогер Сатья Дас

Автор
Татьяна Кармазина
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Сатья Дас - настоящее имя Сергей Яковлев
Сатья Дас - настоящее имя Сергей Яковлев. Фото Соцсети

При российском диктаторе Яковлеву живется "хорошо"

Известный блогер, который называет себя гуру семейных отношений, по духовным именем Сатья Дас обрел популярность благодаря своим многочисленным лекциям и семинарам. На них Сергей Яковлев (настоящее имя) раздает советы одиноким людям и супружеским парам, как жить счастливо и в гармонии, при этом не имея никакой квалификации дипломированного психолога. Мужчина с украинскими корнями активно гастролирует по стране-агрессорше и не брезгует зарабатывать кровавые рубли.

Сатья Дас — уроженец Днепропетровска (сейчас город Днепр). Он родился 16 мая 1972 года, вырос в многодетной семье. В детстве активно занимался спортом, достиг звания чемпиона по скалолазанию, а позже увлекся боевыми искусствами. После окончания техникума по специальности "Техника и технология общественного питания" Яковлев проходил службу на Байконуре.

"Я родом из Днепропетровска. Я родился, вырос там, до 19 лет. Потом служил в советской армии. С 1993 года я живу в России. Я гражданин России. Я не являюсь гражданином Украины, так как я не был гражданином Украины. Там живут мои родственники, здесь живут мои друзья. Здесь живут мои родственники, там живут мои друзья", — сказал Яковлев в интервью Собчак в апреле 2022 года.

сатья дас сергей яковлев

Что говорит Сатья Дас о войне в Украине

"Семейный психолог", несмотря на свое украинское происхождение и популярность среди украинской аудитории, не делал прямых заявлений о российско-украинской войне. До полномасштабного вторжения России Сергей Яковлев приезжал с лекцией во Львов.

сатья дас сергей яковлев

В том же интервью с Собчак "эксперт по семейным отношениям" провел параллель между войной и ссорой "папы и мамы". По его мнению, "мама" – это Украина, и она несет ответственность за начало войны.

сатья дас сергей яковлев

В марте 2022 года в сети появилось видео, на котором Яковлев открыто признает свою любовь к российскому диктатору Путину. Он аргументировал это тем, что при нем блогеру живется лучше, чем при предыдущих президентах РФ. "Пришел кровавый КГБист Путин — и у меня жизнь наладилась… И мне нормально", — ляпнул "психолог".

Сатья Дас ударил россиянку сумкой

В феврале 2023 года, во время одной из лекций, Яковлев ударил женщину сумкой, когда она начала кричать замечания из зала. Этот инцидент вызвал общественное возмущение и критику многих дипломированных психологов. Они заявили, что Яковлев не способен справляться с конфликтами и имеет низкий уровень профессионализма. При этом такие инциденты ставят под сомнение квалификацию Сатьи Дас.

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Сергей Яковлев женат на женщине Ольге1993 года, имеет взрослого сына

Яковлев не осуждает вторжение России в Украину и продолжает учить россиян жить. Он активно гастролирует по городам страны-оккупантки и зарабатывать кровавые рубли. Его страница в Инстаграме ограничена для людей из Украины.

сатья дас сергей яковлев

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Теги:
#Война #Сергей Яковлев #Сатья Дас