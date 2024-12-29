Был женат на россиянке, а его город уничтожили оккупанты: что известно о звезде "Женского доктора" Алексее Нагрудном

В 2024 году украинский актер стал отцом во второй раз

Нередки случаи, когда артисты родом из Украины выбирают жизнь в стране-агрессорше, зарабатывая там кровавые рубли. Среди них можно выделить певца Мишу Марвина, Вадима Казаченко, Татьяну Овсиенко и других предателей. Одно время в России жил украинский актер Алексей Нагрудный.

Мужчина обрел славу благодаря ролям в сериалах "Сердцу не прикажешь" (2007), "Кольцо с рубином" (2017), "Суррогатная мать" (2019) и другим проектам. В первую очередь стоит отметить популярный телепроект "Женский доктор. Новая жизнь" (2023), в котором Нагрудный играет врача Юрия Сердюка.

Что известно об Алексее Нагрудном

Родился в городе Рубежное Луганской области, который сейчас находиться под российской оккупацией и уничтожается оккупационной армией. В 1993 году Алексей окончил Северодонецкое музыкальное училище по специальности "баян-аккордеон", в 1999 году — Киевский Национальный университет культуры и искусств, в 2001 году — высшие актерские курсы Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. В 1998-2001 годах был солистом группы "Игрушки".

Коллектив группы "Игрушки", Алексей Нагрудный на фото - третий слева

Личная жизнь Алексея Нагрудного

В 2007 году во время съемок в сериале "Сердцу не прикажешь" Нагрудный встретил российскую актрису Ольгу Чурсину. В том же году они обручились в Киево-Печерской лавре, и супруги отправились в Москву. С 2007 по 2010 год актер служил в московском "Театре музыки и драмы Стаса Намина". Брак с россиянкой продлился недолго и мужчина вернулся в Киев.

Ольга Чурсина и Алексей Нагрудный

"Так случилось, что я попал в театр Стаса Намина, я был в этих мюзиклах, а у нее (Чурсиной — ред.) работы в то время не было. Конечно, когда такое случается в актерских семьях есть такая ревность своеобразная. Наверное, она стала чувствовать это. Затем начались забросы различных историй и быт, впоследствии 2008 год и моя остро выраженная проукраинская позиция. Конечно у меня начались конфликты. Четко чувствовалось, что мы по разные стороны баррикад", — рассказал артист в интервью Алине Доротюк в марте 2024 года.

7 апреля 2019 года Алексей женился с известной кастинг-директором Светланой Горошковой. Пара воспитывает сына Светланы от первого брака — Александра, родившегося в 2007 году. В начале 2024 года Горошкова родила от Нагрудного сына, которого супруги назвали Евгением. В декабре мальчику исполнилось 10 месяцев и он уже снялся с отцом во втором сезоне сериала "Женский врач".

Алексей Нагрудный и Светлана Горошкова. Фото: instagram.com/oleksiy.nagrudniy

Супруги с сыном Евгением. Фото: instagram.com/oleksiy.nagrudniy

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