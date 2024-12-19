Перенес тяжелую операцию на сердце: куда пропал и как сейчас выглядит звезда украинского кино Вертинский
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Вертинского называют живой легендой в истории украинского театра и кино
Известный 68-летний актер Алексей Вертинский во время войны не уехал за границу, как это сделал Потап и некоторые другие артисты. Звезда украинских фильмов и сериалов продолжает заниматься карьерой и активно помогает ВСУ.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Алексей Вертинский и что о нем известно. В начале войны он пережил сложную операцию на сердце.
Чем прославился актер Алексей Вертинский
Алексей родился в 1956 году в Сумах, где окончил среднюю школу и начал актерскую карьеру в местном театре. А в 1980 году он окончил Московское эстрадно-цирковое училище и работал в Новосибирском цирке. Но потом вернулся в родные Сумы, потом перешел в закарпатский драматический театр и с 1997 года стал актером киевского Молодого театра.
Алексея Вертинского называют живой легендой в истории украинского театрального искусства и кинематографа, поскольку он обладает невероятной харизмой и талантом. Алексей очень разноплановый актер, поэтому ему приходилось играть разные роли, для него главное, чтобы сама роль была интересной.
Его фильмография насчитывает более 80 фильмов и сериалов, среди которых: "Европейский конвой", "Двенадцать стульев", "Остров ненужных людей", "Мажор", "Слуга народа", "Свингеры", "DZIDZIO Контрабас". И даже сейчас актер продолжает заниматься творчеством.
Как изменился Алексей Вертинский и что говорит о войне
В январе следующего года Вертинскому исполнится 69 лет, ранее он обещал себе, что покинет сцену в 60, но так и не оставил любимого дела. Алексей продолжает играть, собирать деньги на ВСУ, проводить благотворительные акции и даже лично посещать наших военнослужащих, чтобы поднимать их моральный дух.
В одном из интервью актер рассказал, что встретил войну дома, собираясь на спектакль в Одессу. Он помнит только взрывы за окном и множество сообщений, которые ему приходили на телефон. Но Вертинский тогда точно заявил, что не будет выезжать за границу, хотя возраст ему позволял это сделать.
Актер был вместе со своей семьей и переживал за то, что с актерским делом покончено. Однако, когда по Украине начались благотворительные спектакли, Вертинскому поступило множество приглашений. Алексей с радостью стал собирать средства для украинской армии и заниматься волонтерской деятельностью.
Но летом 2022 года ему пришлось пережить сложную операцию на сердце. И хорошо, что его дочь Ксения настояла на том, чтобы он отправился в больницу и сама поехала с ним, поскольку операция требовалась срочно. Дочь даже запустила сбор средства на лечение отцу в социальных сетях, о котором Вертинский поначалу не знал. А после актер поблагодарил всех неравнодушных украинцев за помощь.
В конце сентября 2024 года звезда украинского кино провел творческую встречу в Днепре, где рассказал, есть ли сейчас спрос на спектакли и о своем театральном опыте. Вертинский отметил, что в Киеве сейчас театры полны, до войны такого не было.
Также Алексей отметил, что война отражается и на психологическом состоянии актеров, лично он просыпается только с одной мыслью: чтобы поскорее сдох Путин. Днем он следит за новостями, а вечером ему нужно играть роли, и это бывает тяжело. Но единственно, что нужно сделать украинцам, по его словам, так это объединиться против российского диктатора.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Довбуша" Стрельников и что говорит о войне. Актер родился в России, но давно уехал и навал ее Мордором.