Перенес тяжелую операцию на сердце: куда пропал и как сейчас выглядит звезда украинского кино Вертинский

Вертинского называют живой легендой в истории украинского театра и кино

Известный 68-летний актер Алексей Вертинский во время войны не уехал за границу, как это сделал Потап и некоторые другие артисты. Звезда украинских фильмов и сериалов продолжает заниматься карьерой и активно помогает ВСУ.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Алексей Вертинский и что о нем известно. В начале войны он пережил сложную операцию на сердце.

Чем прославился актер Алексей Вертинский

Алексей родился в 1956 году в Сумах, где окончил среднюю школу и начал актерскую карьеру в местном театре. А в 1980 году он окончил Московское эстрадно-цирковое училище и работал в Новосибирском цирке. Но потом вернулся в родные Сумы, потом перешел в закарпатский драматический театр и с 1997 года стал актером киевского Молодого театра.

Алексей Вертинский в молодости

Алексея Вертинского называют живой легендой в истории украинского театрального искусства и кинематографа, поскольку он обладает невероятной харизмой и талантом. Алексей очень разноплановый актер, поэтому ему приходилось играть разные роли, для него главное, чтобы сама роль была интересной.

Алексей Вертинский во время спектакля

Его фильмография насчитывает более 80 фильмов и сериалов, среди которых: "Европейский конвой", "Двенадцать стульев", "Остров ненужных людей", "Мажор", "Слуга народа", "Свингеры", "DZIDZIO Контрабас". И даже сейчас актер продолжает заниматься творчеством.

Алексей Вертинский сыграл в более 80 фильмах

Как изменился Алексей Вертинский и что говорит о войне

В январе следующего года Вертинскому исполнится 69 лет, ранее он обещал себе, что покинет сцену в 60, но так и не оставил любимого дела. Алексей продолжает играть, собирать деньги на ВСУ, проводить благотворительные акции и даже лично посещать наших военнослужащих, чтобы поднимать их моральный дух.

Алексей Вертинский остался в Украине и помогает ВСУ

В одном из интервью актер рассказал, что встретил войну дома, собираясь на спектакль в Одессу. Он помнит только взрывы за окном и множество сообщений, которые ему приходили на телефон. Но Вертинский тогда точно заявил, что не будет выезжать за границу, хотя возраст ему позволял это сделать.

Как выглядит Алексей Вертинский сейчас

Актер был вместе со своей семьей и переживал за то, что с актерским делом покончено. Однако, когда по Украине начались благотворительные спектакли, Вертинскому поступило множество приглашений. Алексей с радостью стал собирать средства для украинской армии и заниматься волонтерской деятельностью.

Алексей Вертинский играет в благотворительных спектаклях

Но летом 2022 года ему пришлось пережить сложную операцию на сердце. И хорошо, что его дочь Ксения настояла на том, чтобы он отправился в больницу и сама поехала с ним, поскольку операция требовалась срочно. Дочь даже запустила сбор средства на лечение отцу в социальных сетях, о котором Вертинский поначалу не знал. А после актер поблагодарил всех неравнодушных украинцев за помощь.

В конце сентября 2024 года звезда украинского кино провел творческую встречу в Днепре, где рассказал, есть ли сейчас спрос на спектакли и о своем театральном опыте. Вертинский отметил, что в Киеве сейчас театры полны, до войны такого не было.

Алексей Вертинский проводит творческие встречи

Также Алексей отметил, что война отражается и на психологическом состоянии актеров, лично он просыпается только с одной мыслью: чтобы поскорее сдох Путин. Днем он следит за новостями, а вечером ему нужно играть роли, и это бывает тяжело. Но единственно, что нужно сделать украинцам, по его словам, так это объединиться против российского диктатора.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Довбуша" Стрельников и что говорит о войне. Актер родился в России, но давно уехал и навал ее Мордором.