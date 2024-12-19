Переніс тяжку операцію на серці: куди зник і як зараз виглядає зірка українського кіно Вертинський

Вертинського називають живою легендою в історії українського театру та кіно

Відомий 68-річний актор Олексій Вертинський під час війни не виїхав за кордон, як це зробив Потап та деякі інші артисти. Зірка українських фільмів та серіалів продовжує займатися кар'єрою та активно допомагає ЗСУ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Олексій Вертинський та що про нього відомо. На початку війни він пережив складну операцію на серці.

Чим уславився актор Олексій Вертинський

Олексій народився у 1956 році в Сумах, де закінчив середню школу та розпочав акторську кар’єру в місцевому театрі. А у 1980 році він закінчив Московське естрадно-циркове училище і працював у Новосибірському цирку. Але потім повернувся до рідних Сум, потім перейшов до закарпатського драматичного театру і з 1997 року став актором київського Молодого театру.

Олексій Вертинський у молодості

Олексія Вертинського називають живою легендою в історії українського театрального мистецтва та кінематографа, оскільки він має неймовірну харизму та талант. Олексій дуже різноплановий актор, тому йому доводилося грати різні ролі, для нього головне, щоб сама роль була цікавою.

Олексій Вертинський під час вистави

Його фільмографія налічує понад 80 фільмів та серіалів, серед яких: "Європейський конвой", "Дванадцять стільців", "Острів непотрібних людей", "Мажор", "Слуга народу", "Свінгери", "DZIDZIO Контрабас". І навіть зараз актор продовжує займатися творчістю.

Олексій Вертинський зіграв у понад 80 фільмах

Як змінився Олексій Вертинський і що говорить про війну

У січні наступного року Вертинському виповниться 69 років, раніше він обіцяв собі, що покине сцену у 60, але так і не залишив улюблену справу. Олексій продовжує грати, збирати гроші на ЗСУ, проводити благодійні акції та навіть особисто відвідувати наших військовослужбовців, щоб підіймати їхній моральний дух.

Олексій Вертинський залишився в Україні та допомагає ЗСУ

В одному з інтерв’ю актор розповів, що зустрів війну вдома, збираючись на виставу до Одеси. Він пам’ятає лише вибухи за вікном та безліч повідомлень, які йому приходили на телефон. Але Вертинський тоді точно заявив, що не виїжджатиме за кордон, хоча вік йому дозволяв це зробити.

Як виглядає Олексій Вертинський зараз

Актор був разом зі своєю сім’єю і переживав за те, що з акторською справою покінчено. Однак, коли по Україні розпочалися благодійні спектаклі, Вертинському надійшло багато запрошень. Олексій із радістю став збирати кошти для української армії та займатися волонтерською діяльністю.

Олексій Вертинський грає у благодійних спектаклях

Але влітку 2022 року йому довелося пережити складну операцію на серці. І добре, що його дочка Ксенія наполягла на тому, щоб він вирушив до лікарні й сама поїхала з ним, оскільки операція була потрібна терміново. Дочка навіть запустила збір коштів на лікування батька в соціальних мережах, про який Вертинський спочатку не знав. А потім актор подякував усім небайдужим українцям за допомогу.

Наприкінці вересня 2024 року зірка українського кіно провів творчу зустріч у Дніпрі, де розповів, чи є зараз попит на спектаклі та про свій театральний досвід. Вертинський зазначив, що у Києві зараз театри заповнені, до війни такого не було.

Олексій Вертинський проводить творчі зустрічі

Також Олексій зазначив, що війна відбивається і на психологічному стані акторів, особисто він прокидається лише з однією думкою: щоб скоріше здох Путін. Вдень він стежить за новинами, а ввечері йому потрібно грати ролі, і це важко. Але єдине, що потрібно зробити українцям, за його словами, то це об’єднатися проти російського диктатора.

"Телеграф" писав раніше, де зараз зірка "Довбуша" Стрельніков і що говорить про війну. Актор народився в Росії, але давно виїхав і навал її Мордором.