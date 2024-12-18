Виїхала і назвала Росію "проклятою державою": куди пропала секс-символ 90-х Ветлицька і що говорить про війну

Ветлицька планувала відновити кар’єру, але не вийшло

Виконавиця хіта "Посмотри в глаза" Наталія Ветлицька, як і Ірина Салтикова, були справжніми зірками естради у 90-ті роки. Пісні Ветлицької напам’ять знав весь пострадянський простір і вважали її секс-символом Росії. Але Наталія пішла зі сцени та виїхала за кордон.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз артистка та чим займається. Ми дізналися, яку вона має позицію щодо війни в Україні.

Куди зникла зірка 90-х Наталія Ветлицька

Свою музичну кар’єру Наталія Ветлицька розпочала з участі у гурті "Міраж", вона з’явилася у першому кліпі колективу, в якому прозвучало три композиції. Але на піку популярності Наталія вирішила піти у самостійне плавання та розпочала сольну кар’єру.

Наталія Ветлицька співала у гурті "Міраж"

Її хіт "Посмотри в глаза" і кліп на нього справили ефект бомби. Кліп на пісню навіть отримав головний приз на московському фестивалі кіновідеокліпів "Generation-92".

Ветлицька стала дуже затребуваною та активно випускала нові композиції, які були також популярні. Але, перебуваючи на хвилі успіху, артистка заявила, що переїжджає до іншої країни разом із дочкою Уляною.

Наталія Ветлицька в молодості

Екссолістка "Міражу" виїхала з Росії до Іспанії у 2013-му році, заявивши, що причиною еміграції не стали політичні події, а стан здоров’я її дитини. В Іспанії у Ветлицької є двоповерхова вілла з відкритим басейном і залом для йоги. Але при цьому вона відвідувала Росію і періодично давала концерти, намагаючись заробити.

Наталія Ветлицька поїхала з Росії до Іспанії

Як пишуть росЗМІ, у 2019 році Ветлицька планувала повернутися на сцену з гастрольним туром Росією. Але почався коронавірус і артистка стала затятим противником вакцинації, тому концерти довелося скасувати й Наталія знову повернулася до Іспанії.

Як зараз виглядає Наталія Ветлицька

Згідно з останньою інформацією, Ветлицька продовжує займатися творчістю за кордоном, у 2022 році вона випустила альбом MAMÁ LOCA, до якого увійшли треки англійською, французькою та іспанською мовами. Артистка виступила співавтором музики та слів. У 2023 році слухачі змогли оцінити нову пісню авторства Ветлицької "Ти ж знаєш" у виконанні гурту "Моральний кодекс". Також вона зайнялася рієлторською діяльністю та веде спокійний, закритий спосіб життя.

Наталія Ветлицька засудила агресію проти України

Щодо особистого життя, то зірка 90-х була чотири рази розлучена, а в 40 років уперше стала мамою. Серед її коханих був і співак Дмитро Маліков, який подарував їй пісню "Душа". На цей час невідомо, чи артистка перебуває зараз у якихось стосунках.

Наталія Ветлицька разом із дочкою в Іспанії

Яка у Наталії Ветлицької позиція щодо війни

Після виїзду за кордон на своїй сторінці у Facebook співачка не боялася висловлювати власну думку про життя в Росії та владу. У 2016 році Ветлицька розкритикувала земляків за те, що вони "бісяться від радості" у День Перемоги, який є днем пам’яті та скорботи.

Наталія Ветлицька критикувала співвітчизників

Артистка зазначила, що данину пам’яті слід віддавати персонально кожному загиблому у війні, але не цілій державі. Ветлицька підкреслила, що Росія — "проклята держава", яка заслуговує на презирство.

Ветлицька назвала Росію "проклятою державою"

Під час свого останнього відвідування Росії у 2019 році вона написала, що в неї зникло бажання повертатися на батьківщину, бо країна повернулася до номенклатурного минулого, де злидні та розруха, як це було й 30 років тому. І за такі висловлювання її критикували росіяни.

А 2022 року Ветлицька засудила війну, розпочату Путіним, її навіть хотіли визнати іноземним агентом і оштрафувати за фейки про російську армію та підтримку образливих заяв Пугачової проти росіян. З такою заявою до Генпрокуратури звернувся керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін.

Ветлицька засудила війну проти України

У відповідь на це Ветлицька написала пост і вибухнула на адресу росіян нецензурною лексикою. Артистка звинуватила співвітчизників у зловживанні спиртним.

Наталія Ветлицька критикувала росіян

Щоправда, як пишуть ЗМІ, потім екссолістка "Міражу" видалила із соціальних мереж усі образливі пости. Свою сторінку у Facebook Наталія не веде з 2021 року, а її профіль в Instagram закритий.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну і як виглядає зірка гурту "Комбінація" Альона Апіна. Артистка продавалася путінському режиму і неодноразово виступала в окупованих Росією містах.