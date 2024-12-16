Рада анексії Криму і хвалить Путіна: що говорить про війну "Констанція" Ірина Алфьорова

73-річна актриса вихваляє пропагандиста Соловйова

Актриса, відома за роллю Констанції у фільмі "Д’Артаньян та три мушкетери", на старості років підтримала вбивства українців. Ірина Алфьорова відкрито зізнається в любові російському диктатору.

Путіністка довіряє пропагандистам, особливо дивиться Соловйова. "Телеграф" розповідає, що говорить Ірина Алфьорова про вторгнення своєї країни-агресорки в Україну, де неодноразово гастролювала зі спектаклями.

Що говорить про війну Ірина Алфьорова

У 2014 році актриса заявила про свою підтримку російського диктатора Путіна та його агресивну політику щодо Криму та України. Алфьорова раділа анексії півострова. "Якщо говорити про Крим, так, я рада цій події. Путін зробив усе грамотно. Якби не він, там була катастрофа. Зараз починають приводити до ладу", — заявляла путіністка.

Тоді ж Ірина Алфьорова сказала, що піде за Путіним "куди завгодно": "Я люблю Росію та Путіна. Я люблю все, що він робить, я схиляюся, що б мені не говорили, я вважаю, що він має бути тираном і диктатором, інакше Росія розвалиться, а я її так люблю! Я за нього однозначно і піду за ним куди завгодно".

Крім того, артистка чесно зізналася, що довіряє пропагандистським ЗМІ, часто дивиться українофоба Соловйова. "І я скажу вам: довіряю нашому телебаченню, і не лише в ситуації із Криму. Наприклад, люблю програми Володимира Соловйова. Мені він подобається як ведучий, і я йому вірю. Люблю спостерігати диспут розумних людей", — ляпнула вона.

Алфьорова з радником Путіна Мединським

2015 року артистка збиралася до Києва та Одеси з гастролями, але ці плани довелося скасувати через її скандальні висловлювання. "Напередодні наших гастролей в Україні, мені дзвонить продюсер вистави і каже, що поїздку доведеться скасувати: мене, швидше за все, не пропустять у київському аеропорту! Щоб уникнути гучного скандалу, краще взагалі не їхати… Але я ніколи не говорила нічого поганого ні про Україну, ні про нинішню київську владу!", — скаржилася тоді актриса.

У 2017 році СБУ заборонила в’їзд ряду російських артистів-путіністів, у списку була й Алфьорова. Також вона знаходиться у базі "Миротворець".

Додамо, що Алфьорова була одружена з Олександром Абдуловим (з 1976 по 1993 рік). Путіністка має доньку від першого шлюбу — актрису Ксенію Алфьорову.

Алфьорова була одружена з Абдуловим, є дочка Ксенія

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