Чотири онуки від двох дітей: де живуть і як виглядають спадкоємці Григорія Чапкіса (фото)

Найстаршій онуці покійного хореографа — 43 роки

Народний артист України Григорій Чапкіс, який помер у червні 2021 року, подарував світові велику спадщину, яку залишив не лише вітчизняній культурі, а й своїм дітям. Усі вони пішли стопами видатного хореографа і стали майстрами своєї справи.

Сьогодні донька та син танцюриста, 66-річна Лілія та 45-річний Грег, живуть закордоном. Там спадкоємці Чапкіса збудували своє особисте та професійне життя.

Лілія Чапкіс виховала двох доньок

Лілія має балетну студію в італійському місті Ареццо. Вона була одружена з артистом оперети Євгеном Сафрончиком.

Лілія Чапкіс. Фото: instagram.com/lilia_chapkis

1981 року у них народилася донька Анна, яка згодом стала відомою в Італії моделлю та актрисою кіно і телебачення. Їй було 13 років, коли її батьки залишили Київ.

Лілія з дочкою Анною Сафрончик. Фото: instagram.com/annasafroncik

Анна Сафрончик. Фото: instagram.com/annasafroncik

Молодша донька Лілії, 31-річна Вікторія, також пішла стопами дідуся та присвятила себе хореографії. Відомо, що онука Григорія Чапкіса, яка живе та працює в Італії, навчалася у Київській хореографічній академії.

Анна із сестрою Вікторією. Фото: instagram.com/lilia_chapkis

Вікторія Чапкіс. Фото: instagram.com/viky_chapkis

Грег Чапкіс — щасливий батько двох синів

Син Григорія Чапкіса давно мешкає і працює в США. Хореограф має свою хіп-хоп-студію в Сан-Франциско.

Грег Чапкіс. Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег одружений з американкою на ім’я Ембер і виховує двох синів — Миколу (Ніколая), якому в листопаді виповнилося 16 років, і 8-річного Максима.

Ембер Чапкіс із синами Миколою та Максимом. Фото: instagram.com/amberchapkis

Нагадаємо, що лише через три роки на могилі Григорія Чапкіса було встановлено пам’ятник. Раніше "Телеграф" писав, де похований суддя "Танців із зірками".