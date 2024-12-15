Чотири онуки від двох дітей: де живуть і як виглядають спадкоємці Григорія Чапкіса (фото)
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Найстаршій онуці покійного хореографа — 43 роки
Народний артист України Григорій Чапкіс, який помер у червні 2021 року, подарував світові велику спадщину, яку залишив не лише вітчизняній культурі, а й своїм дітям. Усі вони пішли стопами видатного хореографа і стали майстрами своєї справи.
Сьогодні донька та син танцюриста, 66-річна Лілія та 45-річний Грег, живуть закордоном. Там спадкоємці Чапкіса збудували своє особисте та професійне життя.
Лілія Чапкіс виховала двох доньок
Лілія має балетну студію в італійському місті Ареццо. Вона була одружена з артистом оперети Євгеном Сафрончиком.
1981 року у них народилася донька Анна, яка згодом стала відомою в Італії моделлю та актрисою кіно і телебачення. Їй було 13 років, коли її батьки залишили Київ.
Молодша донька Лілії, 31-річна Вікторія, також пішла стопами дідуся та присвятила себе хореографії. Відомо, що онука Григорія Чапкіса, яка живе та працює в Італії, навчалася у Київській хореографічній академії.
Грег Чапкіс — щасливий батько двох синів
Син Григорія Чапкіса давно мешкає і працює в США. Хореограф має свою хіп-хоп-студію в Сан-Франциско.
Грег одружений з американкою на ім’я Ембер і виховує двох синів — Миколу (Ніколая), якому в листопаді виповнилося 16 років, і 8-річного Максима.
Нагадаємо, що лише через три роки на могилі Григорія Чапкіса було встановлено пам’ятник. Раніше "Телеграф" писав, де похований суддя "Танців із зірками".