Співав українською "Про рушник", а потім "заткнув" українців: що говорить про війну уродженець Києва Маковецький із "Брата 2"

Актор називав себе "киянином, який живе в Москві"

Відомий актор театру та кіно Сергій Маковецький свого часу зіграв у забороненому в Україні фільмі "Брат 2". Не всі знають, що народився артист в Україні й тут навіть поховано його рідну маму.

До повномасштабного вторгнення Маковецький називав себе "киянином, який живе в Москві", а ще він чудово володіє українською мовою. Актор, якого любили на батьківщині, виявився мовчуном.

Рідний Київ, потім — Москва

Народився Сергій 13 червня 1958 року в Києві, цієї п’ятниці йому виповнюється 67 років. Батька чоловік ніколи не знав, а мати Анна Григорівна працювала на столичному заводі штучних шкір "Вулкан".

Анна Маковецька із сином

Навчався майбутній актор у київській середній школі №126. Надихнувся театром після завдання вчительки англійської мови зіграти у шкільній постановці. Після школи намагався вступити до Київського державного інституту театрального мистецтва. Після невдалої спроби влаштувався монтувальником декорацій до Державного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

Сергій Маковецький у молодості

1976 року Маковецький поїхав до Москви. Там юному українцю відмовили у Школі-студії МХАТ, але згодом прийняли у Вищому театральному училищі імені Щукіна. 1980 року був прийнятий до трупи Державного академічного театру імені Вахтангова, де служить і сьогодні. Дебютував у кіно у 1982 році, зігравши розвідника у фільмі "Взяти живим". Набув популярності, зігравши в "Операції "З Новим роком!", "72 метри", "Жмурки" та інших стрічках.

Актор у "Жмурках"

Дружина старша на 18 років

Артист познайомився із дружиною Оленою під час зйомок в Одесі. Одружилася пара 1983 року, попри 18-річну різницю у віці. Спільних дітей подружжя не має, але у жінки є син Денис від попереднього шлюбу та двоє онуків.

Маковецький з дружиною Оленою

Що говорить про війну Сергій Маковецький

До російської агресії актор називав себе "киянином, який живе в Москві". Неодноразово звертався до шанувальників українською, і навіть у 2020 році на церемонії прощання в Москві з уродженцем Львова Романом Віктюком, звернувся до режисера рідною мовою: "Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне".

Після повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року Маковецький записав на відео, як без акценту співає україномовну "Пісню про рушник". Тоді українці сподівалися на адекватність актора та його заклики зупинити війну. Однак цього не сталося.

Маковецький вирішив просто мовчати й надалі спокійно розважати росіян за криваві рублі. Артист відключив коментарі в соцмережах, ймовірно, через наплив обурливих звернень українців до уродженця Києва, де спочиває його мама Анна Маковецька.

У червні 2024 року за актора заступився український ведучий прогнозу погоди Микола Луценко: "Знаєте, що я думаю з приводу Маковецького? Завжди треба ставити себе на місце людини, яку хочеш засудити. Мені здається, що він таки не підтримує російську агресію, бо якби підтримував, говорив би про це. Тим, хто "за" Путіна – там зараз дуже добре живеться. А ще дивіться, припустимо, таке: він не підтримує війну. Але сказати це публічно, означає – перекреслити все своє життя там, а іншого в нього вже немає, розумієте?".

Нагадаємо, що сам Луценко лише нещодавно повернувся на телеканал ICTV. Українці радісно відреагували на повернення легенди українського телебачення.