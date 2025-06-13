Пел на украинском "Про рушник", а затем "заткнул" украинцев: что говорит о войне уроженец Киева Маковецкий из "Брата 2"

Актер называл себя "киевлянином, живущим в Москве"

Известный актер театра и кино Сергей Маковецкий в своем время сыграл в запрещенном в Украине фильме "Брат 2". Не все знают, что родился артист в Украине и здесь даже похоронена его родная мама.

До полномасштабного вторжения Маковецкий называл себя "киевлянином, живущим в Москве", а еще он прекрасно владеет украинским языком. Актер, которого любили на родине, оказался молчуном.

Родной Киев, затем — Москва

Родился Сергей 13 июня 1958 года в Киеве, в эту пятницу ему исполняется 67 лет. Отца мужчина никогда не знал, а мама Анна Григорьевна работала на столичном заводе искусственных кож "Вулкан".

Анна Маковецкая с сыном

Учился будущий актер в киевской средней школе №126. Вдохновился театром после задания учительницы английского языка сыграть в школьной постановке. После школы пытался поступить в Киевский государственный институт театрального искусства. После неудачной попытки устроился монтировщиком декораций в Государственный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.

Сергей Маковецкий в молодости

В 1976 году Маковецкий поехал в Москву. Там юному украинцу отказали в Школе-студии МХАТ, но затем приняли в Высшем театральном училище имени Щукина. В 1980 году был принят в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова, где служит и сегодня. Дебютировал в кино в 1982 году, сыграв разведчика в фильме "Взять живым". Обрел известность, сыграв в "Операции "С Новым годом!", "72 метра", "Жмурки" и других лентах.

Актер в "Жмурках"

Жена старше на 18 лет

Артист познакомился с женой Еленой во время съемок в Одессе. Поженилась пара в 1983 году, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. Общих детей у супругов нет, но у женщины есть сын Денис от предыдущего брака и двое внуков.

Маковецкий с жено Еленой

Что говорит о войне Сергей Маковецкий

До российской агрессии актер называл себя "киевлянином, живущим в Москве". Неоднократно обращался к поклонникам на украинском, и даже в 2020 году на церемонии прощания в Москве с уроженцем Львова Романом Виктюком, обратился к режиссеру на родном языке: "Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне".

После полномасштабного вторжения России, в марте 2022 году Маковецкий записал на видео, как без акцента поет украиноязычную "Пісню про рушник". Тогда украинцы понадеялись на адекватность актера и его призывы остановить войну. Однако этого не произошло.

Маковецкий решил просто молчать и дальше спокойно развлекать россиян за кровавые рубли. Артист отключил комментарии в соцсетях, вероятно, из-за наплыва возмутительных обращений украинцев к уроженцу Киева, где покоится его мама Анна Маковецкая.

В июне 2024 года за актера заступился украинский ведущий прогноза погоды Николай Луценко: "Знаете, что я думаю по поводу Маковецкого? Всегда нужно ставить себя на место человека, которого хочешь осудить. Мне кажется, что он не поддерживает российскую агрессию, потому что если бы поддерживал, говорил бы об этом. Тем, кто "за" Путина – там сейчас очень хорошо живется. А еще смотрите, допустим, такое: он не поддерживает войну. Но сказать это публично, значит, перечеркнуть всю свою жизнь там, а другой у него уже нет, понимаете?".

Напомним, что сам Луценко только недавно вернулся на телеканал ICTV. Украинцы радостно отреагировали на возвращение легенды украинского телевидения.