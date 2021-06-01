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Netflix показал фильм "Брат-2" и вляпался в скандал из-за "бандеровца"

Netflix показал фильм "Брат-2" и вляпался в скандал из-за "бандеровца"
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф фото: Facebook

Стриминг-сервис Netflix попал в скандал с переводом российского фильма "Брат 2" на английский: слово "бандеровец" дословно звучит как "Ukrainian Nazi collaborator" что означает "украинский нацистский коллаборационист". Именно это выражение часто используют российские пропагандистские СМИ.

На этот момент обратил внимание нардеп Дмитрий Гурин.

"Скоро выясним как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать что вы о них думаете", - написал он.

Отметим, что оригинальный отрывок из фильма со словом "бандеровец" звучит так: Слышь, земляк, а где здесь русские живут? - Москаль мне не земляк. - Бандеровец?

В сети тут же стали обсуждать скандальный ляп Netflix, указав на интересную деталь.

"На скільки пам'ятаю, там було не "бандерівець", а "бандера". Технічно - переклад вірний вийшов", "Я думаю они просто переписали из английской Википедии особо не заморачиваясь поиском соответствия. Но в принципе если и ошиблись, то не очень сильно", "Украинские депутаты занимаются чем угодно, только не делами собственно Украины. Может вместо Нетфликса посмотрите, что в стране творится?", "Но если перевести "бандеровец" как "followers of the hero of Ukraine", то теряется смысл сцены", - пишут под постом Гурина.

Как сообщал "Телеграф", ранее Netflix анонсировал все фильмы, которые выйдут этим летом.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 108

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Брат-2, Netflix, Бандеровцы.
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