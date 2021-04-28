Будет что посмотреть: Netflix анонсировал все фильмы, которые выйдут этим летом (видео)

Стриминговый сервис Netflix, который снимает сериал о российской аферистке Анне Делви, опубликовал официальный трейлер с фрагментами новых фильмов, которые выйдут этим летом.

В ролике, который был размещен на YouTube-канале Netflix Film Club, говорится, что новые киноленты будут появляться каждую неделю.

Отметим, что летний сезон на стриминге богат будущими премьерами: "Армия мертвецов" Зака Снайдера, "Последний наемник" с Жаном-Клодом Ван Даммом, "Малышка" с Джейсоном Момоа, "Увиденное и услышанное" с Амандой Сейфрид, "Кислород" с Мелани Лоран, "Женщина в окне" с Эми Адамс, "Ледяной дрифт" с Лиамом Нисоном и другие фильмы, которые порадуют истинного киномана.

Напомним, что 25 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Ознакомиться со всеми победителями можно по ссылке.