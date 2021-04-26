Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список

С 25 по 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения главной кинопремии года - "Оскар-2021".
Фильм "Земля кочевников" получил "Оскар" как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдормандполучила "Оскар" за лучшую женскую роль.
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