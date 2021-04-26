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Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список

Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
Обновлено 07:22 Сегодня Телеграф

С 25 по 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения главной кинопремии года - "Оскар-2021".

Фильм "Земля кочевников" получил "Оскар" как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец".

Лауреаты премии "Оскар-2021" - список

  • Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел, "Девушка, подающая надежды"

  • Лучший адаптированный сценарий - Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, "Отец"

  • Лучший иностранный фильм - Томас Винтерберг, "Еще по одной"

  • Лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя, "Иуда и черный Мессия"

  • Лучший грим и прически - "Ма Рейни: Мать блюза"

  • Лучший дизайн костюмов - Энн Рот, "Ма Рейни: Мать блюза"
  • Лучший режиссер - Хлоя Чжао, "Земля кочевников"

  • Лучший звук -"Звук металла"
  • Лучший игровой короткометражный фильм - "Два далеких незнакомца"

  • Лучший анимационный короткометражный фильм - "Если что-то случится, я люблю вас"

  • Лучший анимационный фильм - "Душа"

  • Лучший документальный короткометражный фильм - "Колетт"
  • Лучший документальный фильм - "Мой учитель - осьминог"

  • Лучшие визуальные эффекты" - "Тенет"

  • Лучшая актриса второго плана - Юн Ёджон, "Минари"

  • Лучшая работа художника-постановщика - "Манк"

  • Лучшая операторская работа - "Манк"
  • Лучший монтаж фильма - "Звук металла"

  • Лучшая оригинальная музыка - "Душа"
  • Лучшая оригинальная песня - H.E.R. - Fight For You, "Иуда и черный Мессия"

Ознакомиться со всеми номинантами кинопремии "Оскар-2021" вы можете по этой ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 4,853

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Оскар, Победители, Оскар 2021.
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