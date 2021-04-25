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"Оскар": полный список номинантов на главную кинопремию 2021 года

"Оскар": полный список номинантов на главную кинопремию 2021 года
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф

25 апреля в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония награждения наград премии "Оскар-2021". В этом году мероприятие будет очень особенным, как и сам прошлый год.

В связи с тем, что большинство кинотеатров были закрыты по всему земному шару из-за пандемии коронавируса, Американской киноакадемией было принято решения брать во внимание фильмы, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.

Основные категории: номинанты на премию "Оскар-2021"

Лучший фильм:

  • Отец (продюсеры: Дэвид Парфитт, Жан-Луи Ливи и Филипп Каркассонн)

  • Иуда и чёрный мессия (продюсеры: Шака Кинг, Чарльз Д. Кинг и Райан Куглер)

  • Манк (продюсеры: Сиан Чаффин, Эрик Рот и Дуглас Урбански)

  • Минари (продюсеры: Кристина О)

  • Земля кочевников (продюсеры: Фрэнсис Макдорманд, Питер Спирс, Молли Эшер, Дэн Джанви и Хлоя Чжао)

  • Девушка, подающая надежды (продюсеры: Бен Браунинг, Эшли Фокс, Эмеральд Феннелл и Джози Макнамара)

  • Звук металла (продюсеры: Берт Хамелиник и Саша Бен Харрош)

  • Суд над чикагской семёркой (продюсеры: Марк Платт и Стюарт Бессер)

Лучшая режиссерская работа:

  • Ли Айзек Чун - "Минари"
  • Эмеральд Феннелл - "Девушка, подающая надежды"
  • Дэвид Финчер - "Манк"
  • Томас Винтерберг - "Ещё по одной"
  • Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Лучший актер:

  • Риз Ахмед - "Звук металла" (за роль Рубена Стоуна)

  • Чедвик Боузман (посмертно) - "Ма Рейни: Мать блюза" (за роль Леви Грина)

  • Энтони Хопкинс - "Отец" (за роль Энтони)
  • Гэри Олдмен - "Манк" (за роль Герман Дж. Манкевич)
  • Стивен Ян - "Минари" (за роль Джейкоба Ли)

Лучшая актриса:

  • Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза" (за роль Ма Рейни)
  • Андра Дей - "Соединённые Штаты против Билли Холидей" (за роль Билли Холидей)

  • Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины" (за роль Марты Вайсс)

  • Фрэнсис Макдорманд - "Земля кочевников" (за роль Ферн)
  • Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды" (за роль Кассандры "Кэсси" Томас)

Лучший актер второго плана:

  • Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семёркой" (за роль Эбби Хоффмана)
  • Дэниел Калуя - "Иуда и чёрный мессия" (за роль Фреда Хэмптона)
  • Лесли Одом-мл. - "Одна ночь в Майами" (за роль Сэма Кука)
  • Пол Рейси - "Звук металла" (за роль Джо)
  • Лакит Стэнфилд - "Иуда и чёрный мессия" (за роль Уильяма "Билла" О’Нила)

Лучшая актриса второго плана:

  • Мария Бакалова - "Борат 2" (за роль Тутар Сагдиевой)
  • Гленн Клоуз - "Элегия Хиллбилли" (за роль Бонни "Мамы" Ванс)
  • Оливия Колман - "Отец" (за роль Энн)
  • Аманда Сайфред - "Манк" (за роль Мэрион Дэвис)
  • Юн Ёджон - "Минари" (за роль Сун-джа)

Лучший оригинальный сценарий:

  • Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас и Кенни Лукас - "Иуда и чёрный мессия"
  • Ли Айзек Чун - "Минари"
  • Эмеральд Феннелл - "Девушка, подающая надежды"
  • Дариус Мардер, Абрахам Мардер и Дерек Сиенфрэнс - "Звук металла"
  • Аарон Соркин - "Суд над чикагской семёркой"

Лучший адаптированный сценарий:

  • Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Свимер, Питер Бейнхэм, Эрика Равинойя, Дэн Мэйзер, Джена Фридман, Ли Керн и Нина Педрад - "Борат 2" (основан на персонаже Бората Сагдиева, созданном Бароном Коэном)
  • Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер - "Отец" (по пьесе Зеллера)
  • Хлоя Чжао - "Земля кочевников" (по книге Джессики Брудер)
  • Кемп Пауэрс - "Одна ночь в Майами" (на основе его пьесы)
  • Рамин Бахрани - "Белый тигр" (по роману Аравинда Адига)

Лучший анимационный полнометражный фильм:

  • Вперёд / Onward (Дэн Скэнлон и Кори Рэй)
  • Путешествие на Луну / Over the Moon (Глен Кин, Дженни Рим и Пейлин Чоу)
  • Барашек Шон: Фермагеддон / A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Ричард Филан, Уилл Бечер и Пол Кьюли)
  • Душа / Soul (Пит Доктер и Дана Мюррей)
  • Легенда о волках / Wolfwalkers (Томм Мур, Росс Стюарт, Пол Янг и Стефан Роэлантс)

Лучший иностранный художественный фильм:

  • Дания - Ещё по одной/Druk, реж. Томас Винтерберг
  • Гонконг - Лучшая пора/少年的你, реж. Дерек Цан
  • Румыния - Коллектив/Colectiv, реж. Александр Нанэу
  • Тунис - Человек, который продал свою кожу/الرجل الذي باع ظهره, реж. Каутер Бен Ханья
  • Босния и Герцеговина - Куда ты идешь, Аида?/ Quo Vadis, Aida?, реж. Ясмила Жбанич

Лучшая музыка к фильму:

  • Теренс Бланшар - "Пятеро одной крови"
  • Трент Резнор и Аттикус Росс - "Манк"
  • Эмиль Моссери - "Минари"
  • Джеймс Ньютон Ховард - "Новости со всего света"
  • Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист - "Душа"

Лучшая песня к фильму:

  • Fight for You - "Иуда и чёрный мессия" - музыка: H.E.R. и D’Mile, слова: H.E.R. и Тиара Томас
  • Hear My Voice - "Суд над чикагской семёркой" - музыка: Дэниел Пембертон, слова: Дэниел Пембертон и Селеста Уэйт
  • Husavik (My Hometown) - "Евровидение: История огненной саги" - музыка и слова: Саван Котеча, Fat Max Gsus и Рикард Йоранссон
  • Io sì (Seen) - "Вся жизнь впереди" - музыка: Дайан Уоррен, слова: Дайан Уоррен и Лаура Паузини
  • Speak Now - "Одна ночь в Майами" - музыка и слова: Лесли Одом-мл. и Сэм Эшворт

Лучший монтаж:

  • Йоргос Лампринос - "Отец"
  • Хлоя Чжао - "Земля кочевников"
  • Фредерик Тораваль - "Девушка, подающая надежды"
  • Миккель Э. Г. Нильсен - "Звук металла"
  • Алан Баумгартен - "Суд над чикагской семёркой"

Лучшая операторская работа:

  • Шон Боббитт - "Иуда и чёрный мессия"
  • Эрик Мессершмидт - "Манк"
  • Джошуа Джеймс Ричардс - "Земля кочевников"
  • Дариуш Вольски - "Новости со всего света"
  • Фидон Папамайкл - "Суд над чикагской семёркой"

Лучшая работа художника:

  • Питер Фрэнсис (постановщик), Кэти Фэзерстоун (декоратор) - "Отец"
  • Марк Рикер (постановщик), Карен О’Хара и Диана Сроутон (декораторы) - "Ма Рейни: Мать блюза"
  • Дональд Грэм Бёрт (постановщик), Джен Паскаль (декоратор) - "Манк"
  • Дэвид Крэнк (постановщик), Элизабет Кинан (декоратор) - "Новости со всего света"
  • Нейтан Кроули (постановщик), Кэти Лукас (декоратор) - "Довод"

Лучший дизайн костюмов:

  • Александра Бирн - "Эмма"
  • Энн Рот - "Ма Рейни: Мать блюза"
  • Триш Саммервиль - "Манк"
  • Бина Дайгелер - "Мулан"
  • Массимо Кантини Паррини - "Пиноккио"

Лучший звук:

  • Уоррен Шоу, Майкл Минклер, Бо Бордерс и Дэвид Уаймен - "Грейхаунд"
  • Рен Клайс, Джереми Молод, Дэвид Паркер, Нейтан Нэнс и Дрю Кунин - "Манк"
  • Оливер Тарни, Майк Прествуд Смит, Уильям Миллер и Джон Притчетт - "Новости со всего света"
  • Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер - "Душа"
  • Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад - "Звук металла"

Лучшие визуальные эффекты:

  • Мэтт Слоун, Женевьев Камэльери, Мэтт Эверитт и Брайан Кокс - "Любовь и монстры"
  • Мэттью Касмир, Кристофер Лоурен, Макс Соломон и Дэвид Уоткинс - "Полночное небо"
  • Шон Фейден, Андерс Лэнглэндс, Сет Мори и Стивен Инграм - "Мулан"
  • Ник Дэвис, Грег Фишер, Бен Джонс и Сантьяго Коломо Мартинес - "Айван, единственный и неповторимый"
  • Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер - "Довод"

Лучший грим и прически:

  • Марез Ланган, Лора Аллен и Клаудия Штольц - "Эмма"
  • Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл - "Элегия Хиллбилли"
  • Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри - "Ма Рейни: Мать блюза"
  • Кимберли Спитери и Джиджи Уильямс - "Манк"
  • Далия Колли, Марк Кулир и Франческо Пегоретти - "Пиноккио"

Лучший анимационный короткометражный фильм:

  • Мадлен Шарафьян и Майкл Капбарат - "Нора[en]"
  • Адриен Меригео и Амори Овиз - "Гений места[en]"
  • Уилл МакКормак и Майкл Говье - "Если что-то случится, я люблю вас[en]"
  • Эрик О - "Опера[en]"
  • Гисли Дарри Халльдорссон и Арнар Гуннарссон - "Yes-People[en]"

Лучший документальный полнометражный фильм:

  • Александр Нанау и Бьянка Оана - "Коллектив[en]"
  • Николь Ньюнэм, Джим Лебрехт и Сара Болдер - "Лагерь калек[en]"
  • Майте Альберди и Марсела Сантибаньес - "Агент-крот[en]"
  • Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер - "Мой учитель - осьминог"
  • Гаррет Брэдли, Лорен Домино и Келлен Куинн - "Время[en]"

Лучший документальный короткометражный фильм:

  • Энтони Джаккино и Элис Доярд - "Колетт[en]"
  • Бен Праудфут и Крис Бауэрс - "Концерт - импровизация[en]"
  • Андерс Хаммер и Шарлотта Кук - "Do Not Split[en]"
  • Скай Фицджеральд и Майкл Шуерман - "Hunger Ward[en]"
  • София Нахали Эллисон и Дженис Дункан - "О Латаше с любовью[en]"

Лучший игровой короткометражный фильм:

  • Дуг Роланд и Сьюзан Рузенски - "Feeling Through"
  • Эльвира Линд и София Сондерван - "The Letter Room"
  • Фарах Набулси - "Настоящее"
  • Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу - "Two Distant Strangers"
  • Томер Шушан и Шира Хокман - "Белый глаз"

Напомним, что на международную кинопремию в этом году также претендовали украинские фильмы "Атлантида" и "Земля голубая, как апельсин", но, к сожалению, дальше лонг-листа "Оскара" они не прошли.

"Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию главного кинособытия 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 274

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Фильмы, Оскар, Знаменитости, Премии, Номинанты.
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