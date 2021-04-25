"Оскар": полный список номинантов на главную кинопремию 2021 года

25 апреля в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония награждения наград премии "Оскар-2021". В этом году мероприятие будет очень особенным, как и сам прошлый год.

В связи с тем, что большинство кинотеатров были закрыты по всему земному шару из-за пандемии коронавируса, Американской киноакадемией было принято решения брать во внимание фильмы, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.

Основные категории: номинанты на премию "Оскар-2021"

Лучший фильм:

Отец (продюсеры: Дэвид Парфитт, Жан-Луи Ливи и Филипп Каркассонн)

Иуда и чёрный мессия (продюсеры: Шака Кинг, Чарльз Д. Кинг и Райан Куглер)

Манк (продюсеры: Сиан Чаффин, Эрик Рот и Дуглас Урбански)

Минари (продюсеры: Кристина О)

Земля кочевников (продюсеры: Фрэнсис Макдорманд, Питер Спирс, Молли Эшер, Дэн Джанви и Хлоя Чжао)

Девушка, подающая надежды (продюсеры: Бен Браунинг, Эшли Фокс, Эмеральд Феннелл и Джози Макнамара)

Звук металла (продюсеры: Берт Хамелиник и Саша Бен Харрош)

Суд над чикагской семёркой (продюсеры: Марк Платт и Стюарт Бессер)

Лучшая режиссерская работа:

Ли Айзек Чун - "Минари"

Эмеральд Феннелл - "Девушка, подающая надежды"

Дэвид Финчер - "Манк"

Томас Винтерберг - "Ещё по одной"

Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Лучший актер:

Риз Ахмед - "Звук металла" (за роль Рубена Стоуна)

Чедвик Боузман (посмертно) - "Ма Рейни: Мать блюза" (за роль Леви Грина)

Энтони Хопкинс - "Отец" (за роль Энтони)

Гэри Олдмен - "Манк" (за роль Герман Дж. Манкевич)

Стивен Ян - "Минари" (за роль Джейкоба Ли)

Лучшая актриса:

Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза" (за роль Ма Рейни)

Андра Дей - "Соединённые Штаты против Билли Холидей" (за роль Билли Холидей)

Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины" (за роль Марты Вайсс)

Фрэнсис Макдорманд - "Земля кочевников" (за роль Ферн)

Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды" (за роль Кассандры "Кэсси" Томас)

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семёркой" (за роль Эбби Хоффмана)

Дэниел Калуя - "Иуда и чёрный мессия" (за роль Фреда Хэмптона)

Лесли Одом-мл. - "Одна ночь в Майами" (за роль Сэма Кука)

Пол Рейси - "Звук металла" (за роль Джо)

Лакит Стэнфилд - "Иуда и чёрный мессия" (за роль Уильяма "Билла" О’Нила)

Лучшая актриса второго плана:

Мария Бакалова - "Борат 2" (за роль Тутар Сагдиевой)

Гленн Клоуз - "Элегия Хиллбилли" (за роль Бонни "Мамы" Ванс)

Оливия Колман - "Отец" (за роль Энн)

Аманда Сайфред - "Манк" (за роль Мэрион Дэвис)

Юн Ёджон - "Минари" (за роль Сун-джа)

Лучший оригинальный сценарий:

Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас и Кенни Лукас - "Иуда и чёрный мессия"

Ли Айзек Чун - "Минари"

Эмеральд Феннелл - "Девушка, подающая надежды"

Дариус Мардер, Абрахам Мардер и Дерек Сиенфрэнс - "Звук металла"

Аарон Соркин - "Суд над чикагской семёркой"

Лучший адаптированный сценарий:

Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Свимер, Питер Бейнхэм, Эрика Равинойя, Дэн Мэйзер, Джена Фридман, Ли Керн и Нина Педрад - "Борат 2" (основан на персонаже Бората Сагдиева, созданном Бароном Коэном)

Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер - "Отец" (по пьесе Зеллера)

Хлоя Чжао - "Земля кочевников" (по книге Джессики Брудер)

Кемп Пауэрс - "Одна ночь в Майами" (на основе его пьесы)

Рамин Бахрани - "Белый тигр" (по роману Аравинда Адига)

Лучший анимационный полнометражный фильм:

Вперёд / Onward (Дэн Скэнлон и Кори Рэй)

Путешествие на Луну / Over the Moon (Глен Кин, Дженни Рим и Пейлин Чоу)

Барашек Шон: Фермагеддон / A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Ричард Филан, Уилл Бечер и Пол Кьюли)

Душа / Soul (Пит Доктер и Дана Мюррей)

Легенда о волках / Wolfwalkers (Томм Мур, Росс Стюарт, Пол Янг и Стефан Роэлантс)

Лучший иностранный художественный фильм:

Дания - Ещё по одной/Druk, реж. Томас Винтерберг

Гонконг - Лучшая пора/少年的你, реж. Дерек Цан

Румыния - Коллектив/Colectiv, реж. Александр Нанэу

Тунис - Человек, который продал свою кожу/الرجل الذي باع ظهره, реж. Каутер Бен Ханья

Босния и Герцеговина - Куда ты идешь, Аида?/ Quo Vadis, Aida?, реж. Ясмила Жбанич

Лучшая музыка к фильму:

Теренс Бланшар - "Пятеро одной крови"

Трент Резнор и Аттикус Росс - "Манк"

Эмиль Моссери - "Минари"

Джеймс Ньютон Ховард - "Новости со всего света"

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист - "Душа"

Лучшая песня к фильму:

Fight for You - "Иуда и чёрный мессия" - музыка: H.E.R. и D’Mile, слова: H.E.R. и Тиара Томас

Hear My Voice - "Суд над чикагской семёркой" - музыка: Дэниел Пембертон, слова: Дэниел Пембертон и Селеста Уэйт

Husavik (My Hometown) - "Евровидение: История огненной саги" - музыка и слова: Саван Котеча, Fat Max Gsus и Рикард Йоранссон

Io sì (Seen) - "Вся жизнь впереди" - музыка: Дайан Уоррен, слова: Дайан Уоррен и Лаура Паузини

Speak Now - "Одна ночь в Майами" - музыка и слова: Лесли Одом-мл. и Сэм Эшворт

Лучший монтаж:

Йоргос Лампринос - "Отец"

Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Фредерик Тораваль - "Девушка, подающая надежды"

Миккель Э. Г. Нильсен - "Звук металла"

Алан Баумгартен - "Суд над чикагской семёркой"

Лучшая операторская работа:

Шон Боббитт - "Иуда и чёрный мессия"

Эрик Мессершмидт - "Манк"

Джошуа Джеймс Ричардс - "Земля кочевников"

Дариуш Вольски - "Новости со всего света"

Фидон Папамайкл - "Суд над чикагской семёркой"

Лучшая работа художника:

Питер Фрэнсис (постановщик), Кэти Фэзерстоун (декоратор) - "Отец"

Марк Рикер (постановщик), Карен О’Хара и Диана Сроутон (декораторы) - "Ма Рейни: Мать блюза"

Дональд Грэм Бёрт (постановщик), Джен Паскаль (декоратор) - "Манк"

Дэвид Крэнк (постановщик), Элизабет Кинан (декоратор) - "Новости со всего света"

Нейтан Кроули (постановщик), Кэти Лукас (декоратор) - "Довод"

Лучший дизайн костюмов:

Александра Бирн - "Эмма"

Энн Рот - "Ма Рейни: Мать блюза"

Триш Саммервиль - "Манк"

Бина Дайгелер - "Мулан"

Массимо Кантини Паррини - "Пиноккио"

Лучший звук:

Уоррен Шоу, Майкл Минклер, Бо Бордерс и Дэвид Уаймен - "Грейхаунд"

Рен Клайс, Джереми Молод, Дэвид Паркер, Нейтан Нэнс и Дрю Кунин - "Манк"

Оливер Тарни, Майк Прествуд Смит, Уильям Миллер и Джон Притчетт - "Новости со всего света"

Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер - "Душа"

Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад - "Звук металла"

Лучшие визуальные эффекты:

Мэтт Слоун, Женевьев Камэльери, Мэтт Эверитт и Брайан Кокс - "Любовь и монстры"

Мэттью Касмир, Кристофер Лоурен, Макс Соломон и Дэвид Уоткинс - "Полночное небо"

Шон Фейден, Андерс Лэнглэндс, Сет Мори и Стивен Инграм - "Мулан"

Ник Дэвис, Грег Фишер, Бен Джонс и Сантьяго Коломо Мартинес - "Айван, единственный и неповторимый"

Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер - "Довод"

Лучший грим и прически:

Марез Ланган, Лора Аллен и Клаудия Штольц - "Эмма"

Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл - "Элегия Хиллбилли"

Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри - "Ма Рейни: Мать блюза"

Кимберли Спитери и Джиджи Уильямс - "Манк"

Далия Колли, Марк Кулир и Франческо Пегоретти - "Пиноккио"

Лучший анимационный короткометражный фильм:

Мадлен Шарафьян и Майкл Капбарат - "Нора[en]"

Адриен Меригео и Амори Овиз - "Гений места[en]"

Уилл МакКормак и Майкл Говье - "Если что-то случится, я люблю вас[en]"

Эрик О - "Опера[en]"

Гисли Дарри Халльдорссон и Арнар Гуннарссон - "Yes-People[en]"

Лучший документальный полнометражный фильм:

Александр Нанау и Бьянка Оана - "Коллектив[en]"

Николь Ньюнэм, Джим Лебрехт и Сара Болдер - "Лагерь калек[en]"

Майте Альберди и Марсела Сантибаньес - "Агент-крот[en]"

Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер - "Мой учитель - осьминог"

Гаррет Брэдли, Лорен Домино и Келлен Куинн - "Время[en]"

Лучший документальный короткометражный фильм:

Энтони Джаккино и Элис Доярд - "Колетт[en]"

Бен Праудфут и Крис Бауэрс - "Концерт - импровизация[en]"

Андерс Хаммер и Шарлотта Кук - "Do Not Split[en]"

Скай Фицджеральд и Майкл Шуерман - "Hunger Ward[en]"

София Нахали Эллисон и Дженис Дункан - "О Латаше с любовью[en]"

Лучший игровой короткометражный фильм:

Дуг Роланд и Сьюзан Рузенски - "Feeling Through"

Эльвира Линд и София Сондерван - "The Letter Room"

Фарах Набулси - "Настоящее"

Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу - "Two Distant Strangers"

Томер Шушан и Шира Хокман - "Белый глаз"

Напомним, что на международную кинопремию в этом году также претендовали украинские фильмы "Атлантида" и "Земля голубая, как апельсин", но, к сожалению, дальше лонг-листа "Оскара" они не прошли.

"Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию главного кинособытия 2021 года.