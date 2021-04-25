"Оскар": полный список номинантов на главную кинопремию 2021 года

25 апреля в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония награждения наград премии "Оскар-2021". В этом году мероприятие будет очень особенным, как и сам прошлый год.
В связи с тем, что большинство кинотеатров были закрыты по всему земному шару из-за пандемии коронавируса, Американской киноакадемией было принято решения брать во внимание фильмы, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.
Основные категории: номинанты на премию "Оскар-2021"
Лучший фильм:
Отец (продюсеры: Дэвид Парфитт, Жан-Луи Ливи и Филипп Каркассонн)
Иуда и чёрный мессия (продюсеры: Шака Кинг, Чарльз Д. Кинг и Райан Куглер)
Манк (продюсеры: Сиан Чаффин, Эрик Рот и Дуглас Урбански)
Минари (продюсеры: Кристина О)
Земля кочевников (продюсеры: Фрэнсис Макдорманд, Питер Спирс, Молли Эшер, Дэн Джанви и Хлоя Чжао)
Девушка, подающая надежды (продюсеры: Бен Браунинг, Эшли Фокс, Эмеральд Феннелл и Джози Макнамара)
Звук металла (продюсеры: Берт Хамелиник и Саша Бен Харрош)
Суд над чикагской семёркой (продюсеры: Марк Платт и Стюарт Бессер)
Лучшая режиссерская работа:
Ли Айзек Чун - "Минари"
Эмеральд Феннелл - "Девушка, подающая надежды"
Дэвид Финчер - "Манк"
Томас Винтерберг - "Ещё по одной"
Хлоя Чжао - "Земля кочевников"
Лучший актер:
Риз Ахмед - "Звук металла" (за роль Рубена Стоуна)
Чедвик Боузман (посмертно) - "Ма Рейни: Мать блюза" (за роль Леви Грина)
Энтони Хопкинс - "Отец" (за роль Энтони)
Гэри Олдмен - "Манк" (за роль Герман Дж. Манкевич)
Стивен Ян - "Минари" (за роль Джейкоба Ли)
Лучшая актриса:
Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза" (за роль Ма Рейни)
Андра Дей - "Соединённые Штаты против Билли Холидей" (за роль Билли Холидей)
Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины" (за роль Марты Вайсс)
Фрэнсис Макдорманд - "Земля кочевников" (за роль Ферн)
Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды" (за роль Кассандры "Кэсси" Томас)
Лучший актер второго плана:
Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семёркой" (за роль Эбби Хоффмана)
Дэниел Калуя - "Иуда и чёрный мессия" (за роль Фреда Хэмптона)
Лесли Одом-мл. - "Одна ночь в Майами" (за роль Сэма Кука)
Пол Рейси - "Звук металла" (за роль Джо)
Лакит Стэнфилд - "Иуда и чёрный мессия" (за роль Уильяма "Билла" О’Нила)
Лучшая актриса второго плана:
Мария Бакалова - "Борат 2" (за роль Тутар Сагдиевой)
Гленн Клоуз - "Элегия Хиллбилли" (за роль Бонни "Мамы" Ванс)
Оливия Колман - "Отец" (за роль Энн)
Аманда Сайфред - "Манк" (за роль Мэрион Дэвис)
Юн Ёджон - "Минари" (за роль Сун-джа)
Лучший оригинальный сценарий:
Уилл Берсон, Шака Кинг, Кит Лукас и Кенни Лукас - "Иуда и чёрный мессия"
Ли Айзек Чун - "Минари"
Эмеральд Феннелл - "Девушка, подающая надежды"
Дариус Мардер, Абрахам Мардер и Дерек Сиенфрэнс - "Звук металла"
Аарон Соркин - "Суд над чикагской семёркой"
Лучший адаптированный сценарий:
Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Свимер, Питер Бейнхэм, Эрика Равинойя, Дэн Мэйзер, Джена Фридман, Ли Керн и Нина Педрад - "Борат 2" (основан на персонаже Бората Сагдиева, созданном Бароном Коэном)
Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер - "Отец" (по пьесе Зеллера)
Хлоя Чжао - "Земля кочевников" (по книге Джессики Брудер)
Кемп Пауэрс - "Одна ночь в Майами" (на основе его пьесы)
Рамин Бахрани - "Белый тигр" (по роману Аравинда Адига)
Лучший анимационный полнометражный фильм:
Вперёд / Onward (Дэн Скэнлон и Кори Рэй)
Путешествие на Луну / Over the Moon (Глен Кин, Дженни Рим и Пейлин Чоу)
Барашек Шон: Фермагеддон / A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Ричард Филан, Уилл Бечер и Пол Кьюли)
Душа / Soul (Пит Доктер и Дана Мюррей)
Легенда о волках / Wolfwalkers (Томм Мур, Росс Стюарт, Пол Янг и Стефан Роэлантс)
Лучший иностранный художественный фильм:
Дания - Ещё по одной/Druk, реж. Томас Винтерберг
Гонконг - Лучшая пора/少年的你, реж. Дерек Цан
Румыния - Коллектив/Colectiv, реж. Александр Нанэу
Тунис - Человек, который продал свою кожу/الرجل الذي باع ظهره, реж. Каутер Бен Ханья
Босния и Герцеговина - Куда ты идешь, Аида?/ Quo Vadis, Aida?, реж. Ясмила Жбанич
Лучшая музыка к фильму:
Теренс Бланшар - "Пятеро одной крови"
Трент Резнор и Аттикус Росс - "Манк"
Эмиль Моссери - "Минари"
Джеймс Ньютон Ховард - "Новости со всего света"
Трент Резнор, Аттикус Росс и Джо Батист - "Душа"
Лучшая песня к фильму:
Fight for You - "Иуда и чёрный мессия" - музыка: H.E.R. и D’Mile, слова: H.E.R. и Тиара Томас
Hear My Voice - "Суд над чикагской семёркой" - музыка: Дэниел Пембертон, слова: Дэниел Пембертон и Селеста Уэйт
Husavik (My Hometown) - "Евровидение: История огненной саги" - музыка и слова: Саван Котеча, Fat Max Gsus и Рикард Йоранссон
Io sì (Seen) - "Вся жизнь впереди" - музыка: Дайан Уоррен, слова: Дайан Уоррен и Лаура Паузини
Speak Now - "Одна ночь в Майами" - музыка и слова: Лесли Одом-мл. и Сэм Эшворт
Лучший монтаж:
Йоргос Лампринос - "Отец"
Хлоя Чжао - "Земля кочевников"
Фредерик Тораваль - "Девушка, подающая надежды"
Миккель Э. Г. Нильсен - "Звук металла"
Алан Баумгартен - "Суд над чикагской семёркой"
Лучшая операторская работа:
Шон Боббитт - "Иуда и чёрный мессия"
Эрик Мессершмидт - "Манк"
Джошуа Джеймс Ричардс - "Земля кочевников"
Дариуш Вольски - "Новости со всего света"
Фидон Папамайкл - "Суд над чикагской семёркой"
Лучшая работа художника:
Питер Фрэнсис (постановщик), Кэти Фэзерстоун (декоратор) - "Отец"
Марк Рикер (постановщик), Карен О’Хара и Диана Сроутон (декораторы) - "Ма Рейни: Мать блюза"
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