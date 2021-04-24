Оскар-2021: где и когда смотреть церемонию вручения главной кинопремии

С 25 по 26 апреля в Лос-Анджелесе состоится вручение одной из самых главных и ожидаемых премий в мире кино "Оскар-2021".

93-я церемония вручения премии начнется с прибытия гостей на красную дорожку в 18.30 по местному времени и в 1.30 (26 апреля) по киевскому. Вручение наград стартует примерно через 1,5 часа (около 3.00 по Киеву).

Посмотреть прямую трансляцию церемонии вручения самой престижной кинопремии мира можно будет на телеканале "Украина". Также "Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Напомним, что в связи с пандемией организаторы премии планировали проводить церемонию в онлайн-формате, но позже от этой идеи отказались. А вот проходить церемония все же будет в двух локациях: в театре "Долби", где традиционно проводится вручение наград, а также на Union Station.

Ранее "Телеграф" обнародовал список номинантов на премию "Оскар-2021".