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Виртуального «Оскара» не будет: как пройдет кинопремия в 2021 году

Виртуального «Оскара» не будет: как пройдет кинопремия в 2021 году
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие мероприятия в 2020 году. Кинопремии, музыкальные церемонии, фестивали перешли в онлайн-форматы. Однако, организаторы премии "Оскар" не хотят проводить церемонию в таком формате.

Представитель Американской киноакадемии рассказал, что они не будут использовать Zoom для награждения в 2021 году. По его словам, вне зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, награды вручат вживую. Для этого церемонию даже перенесли на два месяца – на 25 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Variety.

"Академия недавно провела совещание с руководством Dolby Theater, чтобы учесть все возможные варианты проведения мероприятия» - сообщает представитель киноакадемии.

Однако, пока неясно, какие протоколы безопасности будут введены на церемонии и рискнут ли знаменитости прийти лично за наградой.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что организаторы «Оскара» ввел новые стандарты для номинации «Лучший фильм».

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Все по теме:

Кинопремия, Кино, Оскар, Оскар 2021.

Автор:

Телеграф
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