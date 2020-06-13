Оскар 2021: киноакадемия ввела еще одно новое правило

Организаторы решили, что число фильмов, которые будут бороться за награду в категории Лучший фильм теперь будет постоянным.

Американская киноакадемия приняла решение, что начиная с 2021 года за премию Оскар в категории Лучший фильм будут бороться 10 фильмов.

Ранее количество фильмов было разным, но с 2009 года участвовать могли не более 10 картин. В частности, в 2019 году на награду претендовали восемь фильмов, в 2018 и 2020 — по девять.

"Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории „Лучший фильм“ будут представлены десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа", — сообщили в киноакадемии.

Также теперь членам киноакадемии будут демонстрировать претендентов на награду в категории Лучший фильм на протяжении всего года онлайн. В такой способ киноакадемия хочет "уравнять шансы и обеспечить возможность просмотра всех подходящих фильмов".