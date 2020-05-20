Церемонию вручения премии "Оскар-2021" могут отложить

Новости культуры:Американская киноакадемия пока окончательно не определилась с этим вопросом.

93-ю церемонию награждение американской кинопремии Оскар, запланированную на конец февраля 2021 года, могут перенести.

До церемонии награждения кинопремией Оскар еще далеко, но американская киноакадемия задумалась о том, чтобы перенести главное кинособытие мира, сообщает Variety. Источники издания на условиях анонимности рассказали, что планы отменить церемонию рассматриваются, но они далеко не конкретны.

"Вероятно, церемония будет отложена", — рассказал Variety один из источников.

Как сообщается, источник предупредил, что ни возможные новые даты, ни подробности переноса еще не обсуждались и не предлагались. Еще один источник сообщил, что запланированные даты остались неизменны. Тем менее, из-за пандемии коронавируса американская киноакадемия изменила правила приема подачи фильмов.

Напомним, церемония награждения назначена на 28 февраля 2021 года.