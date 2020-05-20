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Кинофестиваль "Открытая ночь" продлил прием заявок

Кинофестиваль "Открытая ночь" продлил прием заявок
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости культуры:К участию в конкурсе принимаются игровые, неигровые и анимационные ленты.

Кинофестиваль "Открытая ночь. Дубль 23" продолжил отбор фильмов для конкурсной программы до 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Команда кинофестиваля "Открытая ночь" принял решение продлить срок приема лент на конкурс. Мы уверены, что, несмотря на все вызовы, кинофестиваль "Открытая ночь" состоится в 2020 году, что благодаря поддержке наших партнеров украинское кино найдет своего зрителя и в большом мегаполисе, и в маленьком селе. Убеждены, что и в этом году совместно со зрителями мы откроем новые имена будущих звезд кино, поэтому призываем режиссеров поспешить и подать фильмы на фестиваль до 15 июня ", - призывают организаторы фестиваля.

Как отмечается, все фильмы, которые примут участие в конкурсе, будут бороться за две финансовые награды: главный приз фестиваля - 100 000 гривень от генерального партнера "Райффайзен Банк Аваль", и второй - средства, собранные в "Фонде взаимопомощи".

Конкурсная программа собирает фильмы и видеоработы: украиноязычные; двуязычные (отражающие современную, реально существующую языковую ситуацию); любые фильмы и видеоработы украинского производителя при условии, что иноязычные герои фильма дублированы или озвучены на украинском языке.

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Хронометраж фильмов и видеоработ не может превышать 20 минут. Обязательными являются английские субтитры.

Заполнить онлайн-форму заявки можно на официальном сайте фестиваля до 15 июня.

"Открытая Ночь" - это уникальный украинский фестиваль, который является лабораторией молодых украинских талантов и поиска нестандартных художественных решений. Фестиваль знакомит зрителя с украинским кино на протяжении 23-х лет. С 1997 года мероприятие проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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