Смягчение карантина: Amazon и Netflix возобновляют съемки во Франции

Новости культуры:Amazon и Netflix возобновят кинопроизводство.

Компании Amazon и Netflix возобновляют кинопроизводство на территории Франции. Как отмечается издание Variety, речь идет о сериалах "Voltaire, Mixte" и "Arsene Lupin", в которых снимался популярный французский актер Омар Си. Оба проекта были заморожены с середины марта 2020 года, когда в стране был введен карантин в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

Съемки будут проходить на юге Франции, а также на территории Лувра, который возобновит работу в начале июня. Действие первого шоу происходить в 60-х годах прошлого века в мужской школе, куда впервые начинают принимать девочек. Второй сериал представляет собой современную версию приключений главного героя произведений писателя Мориса Леблана.

Отметим, что правительство Франции утвердило создание компенсационного фонда, учрежденного Национальным Советом по кино в сотрудничестве с региональными властями и частными партнерами, включая банки, кредитные учреждения и страховщиков.

По утверждению министра культуры, фонд будет распоряжаться суммой в 50 миллионов евро (примерно 54 миллиона долларов), а в его юрисдикции окажутся кино-и телевизионные постановки, которые были прерваны или отменены во время пандемии.