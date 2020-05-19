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Адам Сэндлер получил роль в баскетбольной драме от Netflix

Адам Сэндлер получил роль в баскетбольной драме от Netflix
21:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Дата выхода пока не сообщается.

Актер Адам Сэндлер сыграет в новом фильме Netflix "Суета" (Hustle).

Как сообщает Variety, продюсером выступит звезда баскетбола ЛеБрон Джеймс, а режиссерское кресло займет Джеремайя Сагар ("Семь смертных грехов").

В фильме Адам Сэндлер сыграет уволенного баскетбольного скаута. Он находит талантливого игрока в другой стране и собирается привезти его в Америку, чтобы тот попал в НБА.

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Ранее проект принадлежал студии Legendary, которая в итоге продала его стриминговому сервису. 

Напомним, в 2019 году Адам Сэндлер снялся в другом фильме Netflix "Неограненные драгоценности".

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Все по теме:

Кино, Фильм, Леброн Джеймс, Актер, Адам Сэндлер, Netflix, Съески.
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