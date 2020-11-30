Нашумевший украинский фильм "Атлантида" теперь можно посмотреть онлайн

30 ноября состоялась онлайн-премьера украинского фильма «Атлантида», который вышел на большие экраны 5 ноября.

Теперь нашумевший фильм можно посмотреть онлайн на платформе Sweet.TV. Картина доступна всем пользователям онлайн-кинотеатра в пределах подписки без дополнительной оплаты.

«Атлантида» - фильм о Донбассе, который переносит зрителя в недалекое будущее в 2025 год. В год, когда Украина победила в войне с Россией и вернула в свой состав оккупированный Донбасс. Война разрушила когда-то процветающие области, и теперь здесь царит разруха. Однако и это не мешает зародиться новой любви.

Фильм "Атлантида", снятый Валентином Васяновичем, один из самых обсуждаемых и титулованных в 2020 году. Лента получила много наград и была признанной европейской публикой на различных международных фестивалях: лучший фильм программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, отмечена призами в Токио и норвежском Тромсё, гран-при фестиваля европейского кино и приз за лучший фильм Одесского МКФ.

Напомним, что также фильм является претендентом на Оскар 2021 от Украины.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что несмотря на бешеный успех в Европе, премьеру «Атлантиды» на Донбассе посетило всего три человека.