На премьеру фильма "Атлантида" на Донбассе пришли три человека: журналист указал на печальный факт

5 ноября состоялась премьера украинского фильма «Атлантида». Смотря на актуальность темы картины и ее успех на международных кинофестивалях, ожидалось, что толпы украинцев ринуться в кинотеатры.

Увы, в Краматорске такого не было.

Журналист и ветеран АТО Александр Махов сообщил на своей страничке в Фейсбук, что всеукраинская премьера фильма не состоялась, потому что никто не пришел. А если быть точнее, то пришло всего три человека, а по правилам кинотеатра сеанс проводится при 5 зрителях. Вывод – не хватило людей для проведения сеанса.

Пришло - 3 (три!!!) человека. Я и еще парень с девушкой лет по 20 на вид. Сеанс в 21:50. Три Зрителя на всеукраинской премьере фильма про Донбасс на Донбассе. – пишет Александр.

Причиной этого журналист называет то, что когда буквально за углом стоит армия и идет война, то победа на экране Донбассу не нужна.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что фильм «Атлантида» поборется за Оскар 2021.