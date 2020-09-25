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"Атлантида" представит Украину на "Оскаре": о чем этот фильм

"Атлантида" представит Украину на "Оскаре": о чем этот фильм
09:25 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Представители Украинского Оскаровского Комитета определились с фильмом-кандидатом от Украины, который поедет представлять нашу страну на международной премии. Об этом сообщается на официальной странице комитета в Фейсбуке.

"Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата, который будет представлять Украину на 93-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм"" - сказано в сообщении.

Все в национальном отборе участвовало три фильма: документальный фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин", комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" и драма Валентина Васяновича "Атлантида". Все картины уже успели отметиться на Украинских и Европейских кинофестивалях. Но по результатам отбора - победила "Атлантида". 

Фильм "Атлантида" поведает о событиях 2025 года, после будущей победы Украины в войне с Россией. Донбасс - возвращен, но за время боевых действий в регионе невозможно жить. Территория непригодна для жизни. Но даже во время такой разрухи, когда все кажется невозможным, рождается новая любовь. Чувства, которые вспыхивают между главными героями,  - символ того, что всегда есть место надежде на будущее.

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Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Среди актерского состава бывший разведчик, добровольцы, парамедик, волонтеры. Главную роль исполнил - доброволец Василий Антоняк.  Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.

На большие экраны лента выйдет 5 ноября. 

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Кино, Фильм, Оскар, Атлантида, Оскар 2021.

Автор:

Телеграф
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