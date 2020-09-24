"Наши котики" возвращаются: что увидят зрители во второй части комедии о войне на Донбассе

В сети появился тизер украинской комедии "Наши Котики 2, или Тайна женского монастыря".

Зрители могут увидеть первый короткий тизер неполиткорректной комедии о войне на востоке Украины под названием "Наши котики 2". Как и первую часть, его снимает украинский режиссер и сценарист Владимир Тихий.

По сюжету второй части "котиков", кремлевские агенты готовят ужасное преступление против гражданских. Для победы друзьям придется привыкнуть к совершенно новым, непривычным ролям и несколько раз "восстать из мертвых".

На этот раз к главным героям, которых играют Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк и Михаил Кукуюк, присоединятся женские персонажи, которых сыграют известные украинские актрисы Кристина Федорак и Ирма Витовская.

Премьера черной комедии запланирована на октябрь 2021 год.

Напомним, в основу сюжета положены реальные истории, рассказанные добровольцами и бойцами ВСУ. Первая часть комедии "Наши котики" вышла в прокат 30 января 2020 года. Кассовые сборы картины составили 8,3 млн гривен.