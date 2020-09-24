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"Наши котики" возвращаются: что увидят зрители во второй части комедии о войне на Донбассе

"Наши котики" возвращаются: что увидят зрители во второй части комедии о войне на Донбассе
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети появился тизер украинской комедии "Наши Котики 2, или Тайна женского монастыря".

Зрители могут увидеть первый короткий тизер неполиткорректной комедии о войне на востоке Украины под названием "Наши котики 2". Как и первую часть, его снимает украинский режиссер и сценарист Владимир Тихий.

По сюжету второй части "котиков", кремлевские агенты готовят ужасное преступление против гражданских. Для победы друзьям придется привыкнуть к совершенно новым, непривычным ролям и несколько раз "восстать из мертвых".

На этот раз к главным героям, которых играют Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк и Михаил Кукуюк, присоединятся женские персонажи, которых сыграют известные украинские актрисы Кристина Федорак и Ирма Витовская.

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Премьера черной комедии запланирована на октябрь 2021 год.

Напомним, в основу сюжета положены реальные истории, рассказанные добровольцами и бойцами ВСУ.  Первая часть комедии "Наши котики" вышла в прокат 30 января 2020 года. Кассовые сборы картины составили 8,3 млн гривен.

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Тизер, Наши Котики 2.

Автор:

Телеграф
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