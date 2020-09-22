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Церемония на диване: чего ждать от Одесского кинофестиваля (Видео)

Церемония на диване: чего ждать от Одесского кинофестиваля (Видео)
21:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Организаторы ежегодного Одесского международного кинофестиваля, показали небольшое превью онлайн-церемонии открытия.

Уже в эту пятницу, 25 сентября, состоится долгожданная церемония открытия 11-го Одесского международного кинофестиваля, который будет проходить до 3 октября включительно. В связи с пандемией коронавируса было принято решение провести его в онлайн режиме.

Дабы разогреть интерес к фестивалю его организаторы поделились тизером мероприятия.

В видео мы видим ведущих церемонии — Олега Панюту и Янину Соколову, которые готовятся к выходу на сцену Одесского театра оперы и балета — постоянной локации открытия и закрытия ОМКФ.

Смотрите тизер Одесского международного кинофестиваля:

Где смотреть церемонию?

Трансляцию церемонии открытия можно будет посмотреть на странице ОМКФ в Facebook, на Youtube-канале, сайте фестиваля oiff.com.ua или платформе oiff.online.

Чего ждать?

Фильмом открытия станет политическая комедия Босой император Питера Бросенсона и Джессики Вудворт. Это сиквел к их предыдущему фильму — Король бельгийцев, получивший Гран-при 8-го ОМКФ. (Посмотреть ленту можно будет по этой ссылке)

Далее в течение девяти фестивальных дней зрителей ждет знакомство с мировыми хитами, участниками и победителями кинофестивалей класса А, общение с их авторами, а также участие в Q&A с всемирно известными деятелями кино.

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В этом году за гран-при ОМКФ — Золотого Дюка — и другие награды Международного конкурса будут соревноваться 12 полнометражных фильмов: Атлантида (Atlantis) Валентина Васяновича, Невидимый (Nematoma) Игнаса Йонинаса, Звери, которые цепляются за соломинку (Beasts clawing at straws) Кима Йон-Хуна, Служители (Servants) Ивана Остроховского, На абордаж! (À l’abordage) Гийома Брака, Ты умрешь в двадцать (You will die at twenty) Амджажа Абу Алалах, Арабский блюз (Arab blues) Манель Лабид, Материнство (Maternal) Мауры Дельперо, Добровольный год (A voluntary year) Ульриха Колера и Геннера Винклера, Ужин в Америке (Dinner in America) Адама Ремейера, Пылкая любовь (Adoration) Фабриса дю Велза и Товарищ Дракулич (Comrade Drakulich) Марка Бодзсара.

Жюри Международной конкурсной программы 11-го ОМКФ возглавил канадский композитор, лауреат премий Оскар, Грэмми и Золотой глобус Говард Шор.

В Национальную конкурсную программу в этом году вошли семь полнометражных и 11 короткометражных лент. В частности, из полнометражного украинского кино на фестивале будут показаны: Виктор Робот Анатолия Лавренишина, Урсус. Кавказский бурый медведь Отара Шаматава, Бес Егора Трояновского, Мой милый дом Сергея Сторожева, Семья Джейдена Стивенса, Между кадрами Анастасии Тихой, Не все будет хорошо Адриана Пирву и Елены Максем.

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Кроме того, на 11-м Одесском кинофестивале покажут ретроспективу Женщины-пионерки кино, ретроспективу Одесские независимые: свободное кино 1990-х (вместе с Довженко-центром), а в программе Специальные показы будет представлена одна из самых ожидаемых премьер фестиваля — фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева Номера.

Закрывать 11-й ОМКФ будет биографическая драма Агнешки Холланд Шарлатан, премьера которой состоялась на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special.

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Одесский кинофестиваль, Фестиваль.

Автор:

Телеграф
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