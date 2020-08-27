Одесский кинофестиваль огласил состав жюри

Объявлен состав жюри Международной конкурсной программы 11-го Одесского международного кинофестиваля.

Жюри международного фестиваля возглавит канадский композитор Говард Шор.

Говард Шор - один из ведущих композиторов современности, лауреат премий Оскар, Грэмми и Золотой глобус. Написал множество саундтреков к голливудским фильмам, которые зрители слышат уже 40 лет. В 1978 году написал свой первый саундтрек к драме Я скучаю по тебе, обнимаю и целую (I Miss You, Hugs and Kisses), а с 1980 года полностью сосредоточился на создании музыки к кинофильмам. Среди его работ - Муха (1986), Молчание ягнят (1991), Игра (1997), Банды Нью-Йорка (2002), Авиатор (2004). Наибольшую известность композитору принесла работа над кинотрилогией Властелин колец Питера Джексона.

Вместе с ним фильмы Международного конкурса будут оценивать исландская актриса и театральный режиссер Хальдор Герхардсдоттир, португальская звезда Жоана Рибейру, украинская актриса театра, кино и дубляжа Лариса Руснак и французский актер и режиссер Серж Аведикян.

Хальдор Герхардсдоттир начинала как саксофонистка и певица в поп-группе Risaeðlan/Reptile. В 1995 году она закончила Исландскую театральную академию и с тех пор стала ведущей актрисой городского театра в Рейкьявике. Сыграла главную роль в фильме открытия 9-го ОМКФ Горная женщина: на войне.

Жоана Рибейру - звезда кино из Португалии. Международной аудитории стала известной после роли Анжелики в ленты Терри Гиллиама Человек, убивший Дон Кихота.

Лариса Руснак - украинская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка Украины. Более 60 ролей в фильмах и сериалах. Самые известные роли - в фильмах Отчим, Право на защиту, Пепел Феникса, Украденное счастье, День рождения Буржуя, Только любовь, Стремглав.

Серж Аведикян с 1979 года начал карьеру актера театра, кино и телевидения, а в 1982 году начал снимать документальные фильмы, а через 8 лет - короткометражные ленты. В 2010 году получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за короткометражную анимационную ленту Собачьи истории. В 2013 году он снялся в главной роли в биографической драме Параджанов, которая получила Золотого Дюка как лучший украинский фильм 4-го ОМКФ.

11-й Одесский международный кинофестиваль пройдет онлайн с 25 сентября по 3 октября.